Dal lievino cannabinoidi economici e di alta qualità

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) Il lievito di birra potrebbe presto essere ‘arruolato’ per una nuova missione: non più solo ingrediente cruciale per pane e pizza soffici al punto giusto, ma in laboratorio anche fabbrica low cost didi. Lo ha dimostrato un team di biologi sintetici della statunitense University of California Berkeley: gli scienziati hanno alterato il metabolismo del lievito per produrre i principali ingredienti della marijuana – Thc e Cbd – così come nuovinon presenti nella pianta stessa, la Cannabis sativa.I risultati ottenuti vengono ora riportati online prima della pubblicazione sulla rivista Nature. Nutrendosi solo di zucchero, per gli autori della scoperta il lievito è un modo “semplice ed economico” di produrrepuri oggi costosi da estrarre dalle gemme della pianta. Ed è anche una produzione ...