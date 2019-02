Warner Bros annuncia la data di uscita di The LEGO Movie 2 Videogame per console e PC

Batman : Armie Hammer non è in trattative finali con la Warner Bros. : Batman: chi sarà il nuovo protagonista del film diretto da Matt Reeves? Batman: Variety, TheWrap e The Hollywood Reporter smentiscono i rumor diffusi online nella notte, quindi Armie Hammer non è in trattative finali con la Warner Bros. per interpretare il ruolo DCEU di Bruce Wayne al cinema. Secondo quanto dichiarato da Umberto Gonzalez di TheWrap il protagonista del nuovo film di Matt Reeves ... Leggi tuttoBatman: Armie Hammer non è in ...

Level-5 e Warner Bros. Japan sono al lavoro su un film di Ni No Kuni : In occasione di una conferenza stampa ufficiale è stato annunciato che Ni No Kuni verrà riadattato e che è dunque in cantiere il film dedicato alla popolare serie di JRPG nata su PS3 e arrivata col secondo capitolo anche su PS4 e PC.Come riporta Gonintendo, il film dedicato a Ni No Kuni uscirà in Giappone nel corso di questa estate, sarà diretto da Yoshiyuki Momose (character designer di The Legend of the Galactic Heroes) e avrà una colonna ...

Warner Bros annuncia LEGO MARVEL COLLECTION : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e MARVEL Entertainment oggi hanno annunciato LEGO MARVEL COLLECTION, che contiene i videogiochi campioni di vendite LEGO MARVEL Super Heroes, LEGO MARVEL Super Heroes 2 e LEGO MARVEL’s Avengers in un unico pacchetto. La collezione di tre giochi sarà disponibile dal 12 marzo 2019 per il sistema digitale di ...

Minecraft arriva al cinema : Peter Sollett dirigerà il film di Warner Bros. : Al regista di 'Freeheld' l'incarico di scrivere la storia ispirata al popolare videogame che conta oltre 100 milioni di giocatori nel mondo

Peter Sollett dirigerà il film Warner Bros. di Minecraft : Minecraft è pronto per sbarcare anche al cinema e a dirigere la regia avremo Peter Sollett, come possiamo vedere su Variety.Il film, prodotto da Warner Bros., rappresenterà solamente l'ennesimo "mondo" realizzato nello stile inconfondibile a cubetti. Milioni di giocatori in tutti il mondo sono infatti abituati a creare ed esplorare mondi diversi sullo schermo del proprio PC o della propria TV con una console, ma adesso l'annuncio è ufficiale e ...

Mortal Kombat XI : The Reveal : Radio 105 partner ufficiale dell'evento Warner Bros. : Radio 105, da sempre vicina al mondo dei videogiochi, avrà un suo inviato all'evento mondiale 'Mortal Kombat XI: The Reveal', creato per celebrare l'arrivo di Mortal Kombat 11, il picchiaduro di Warner Bros. Entertainment. L'evento vedrà la presenza dell'inviato speciale di Radio 105 Bryan Ronzani grande appassionato di videogiochi. L'evento si svolgerà a Londra il prossimo 17 gennaio.In palio due biglietti per essere presenti all'evento: ...

CES 2019 : Intel e Warner Bros insieme per l'intrattenimento a bordo di una visionaria concept car : e Intel raccoglieranno feedback dai passeggeri del mondo reale attraverso una serie di test drive e programmi pilota .

Mattel porta Barbie sul grande schermo - accordo con Warner Bros : E' quanto prevede l' accordo siglato da Mattel che porta a Hollywood la bambola più famosa al mondo. La notizia sostiene il titolo Mattel a Wall Street che balza di oltre 3 punti percentuali. L'...

Warner Bros annuncia Hitman HD Enhanced Collection : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive annunciano Hitman HD Enhanced Collection, una collezione di due classici Hitman rimasterizzati in risoluzione 4K: Hitman: Blood Money e Hitman: Absolution. Hitman HD Enhanced Collection annunciato ufficialmente Entrambi i titoli possono essere giocati alla risoluzione 4K a 60 fps, oltre a tanti ulteriori miglioramenti che portano questi due classici direttamente nel ...