Usa | aumento a sorpresa dei permessi edilizi a dicembre

Usa - a dicembre scorte all'ingrosso in aumento : Crescono le scorte di magazzino negli Stati Uniti d'America . Nel mese di dicembre, secondo quanto comunicato dal Bureau of Census statunitense, si è registrata una salita dell' 1,1% a 661,8 miliardi ...

Trump : Usa rimanderanno aumento dazi doganali previsto per 1° marzo - previsto incontro con Xi Jinping : Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che l'aumento dei dazi doganali deciso su diversi beni cinesi importati dagli Stati Uniti e previsto per il prossimo 1° marzo, sarà posticipato. ...

Maltempo Sicilia - nevica nel RagUsano : venti in aumento e mare in burrasca : Maltempo in Sicilia, interessata da forte vento e abbassamento delle temperature. nevica sull’altipiano Ragusano – Comiso, Chiaramonte, Giarratana – e nel capoluogo. Dalle 14 dopo una mattinata di sole e temperature miti, intensa nevicata a Ragusa dove il primo cittadino Giuseppe Cassì ha attivato il presidio territoriale per il monitoraggio dei punti critici, invitando a prestare massima attenzione agli spostamenti dentro e ...

Petrolio in rally : mercato ignora ennesimo aumento scorte Usa : Aumentano oltre le attese le scorte di greggio settimanali negli USA , confermando l'eccesso di offerta sul mercato. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di ...

Incidenti in aumento nel 2018 a caUsa del bel tempo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Petrolio - scorte settimanali in aumento negli Usa : Crescono le scorte di greggio settimanali negli USA. Secondo l'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano, le scorte di Petrolio negli ultimi sette giorni al 18 gennaio 2019 sono salite di ...

Usa - prezzi delle case in aumento nel mese di novembre : In ripresa il comparto immobiliare statunitense nel mese di novembre. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un ...

Medicinali - stangata in farmacia : aumento medio di un euro per 800 prodotti tra i più Usati : Antidolorifici contro il mal di testa ma anche antidepressivi. Antistaminici contro l'asma, sonniferi per cercare di recuperare qualche ora di sonno, antinfiammatori per i dolori muscolari. Pure...

Usa - in aumento la produzione industriale e manifatturiera : Cresce più del previsto la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di dicembre. Il dato ha registrato una crescita dello 0,3% dopo il +0,4% rivisto del mese precedente, +0,6% la prima stima,,...

Usa - ancora in aumento le richieste di mutui settimanali : Nella settimana terminata l'11 gennaio , l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registra una ulteriore crescita del 13,5% dopo il +23,5% riportato la settimana prima . L'...

Aumento pedaggi autostrade - Strada dei parchi blocca il rincaro per A24-A25 e accUsa Anas : “Posizione incomprensibile” : L’Aumento sui pedaggi delle autostrade A24 e A 25 non ci sarà. A comunicarlo è stata la Strada dei parchi, società concessionaria delle arterie in questione, che ha bloccato di propria iniziativa il rincaro di circa il 19% che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quindi, ora il mancato Aumento è diventato ufficiale, anche se non mancano le polemiche, soprattutto tra Strada dei parchi e Anas, accusata ...

Bilancio della Polstrada di RagUsa - in aumento alcol e droga : Tempo di bilanci per la Polizia stradale di Ragusa che, a pochi giorni dalla fine dell'anno, elenca i risultati ottenuti su tutto il territorio provinciale. In aumento rispetto allo scorso anno, gli ...

Bilancio della Polstrada di RagUsa - in aumento alcol e droga : Si avvicina la fine dell'anno e per la Polstrada di Ragusa è già tempi di bilanci. In aumento le persone sorprese alla guida ubriache

Usa - Williams : la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019 : Usa, Williams: la Fed potrebbe rivedere la politica di aumento di tassi nel 2019 , RV - www.ftaonline.com,