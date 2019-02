Per OnePlus il 5G sugli smartphone si diffonderà grazie ai videogiochi

OnePlus cerca il vostro sostegno Per il 5G tramite messaggi da sfoderare al MWC 2019 : Volete supportare la causa del 5G di OnePlus? I fedelissimi della casa potranno inviare un messaggio di incoraggiamento che sarà mostrato direttamente al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. L'articolo OnePlus cerca il vostro sostegno per il 5G tramite messaggi da sfoderare al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

OnePlus appone la seconda firma Per il lancio dello smartphone 5G : coinvolti i finlandesi di Elisa : Con un annuncio ad hoc su un argomento molto caldo di questi tempi come il 5G, OnePlus tenta l'ardua impresa di oscurare qualche riflettore a Samsung

OPFPControl consente di Personalizzare l'icona e il colore dello scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T : Lo scanner per impronte digitali in-display su OnePlus 6T potrebbe non essere veloce come quello su OnePlus 6, ma il supporto della comunità degli sviluppatori per OxygenOS hanno aggiunto diverse opzioni di personalizzazione per lo scanner di impronte digitali in-display di OnePlus 6T.

Confronto fotografico Per OnePlus 6 : migliora con la Google Fotocamera? [TEST] : Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la "riprova" di OnePlus 6 dopo 9 mesi dal suo lancio, dimostrandosi ancora validissimo sotto quasi tutti i punti di vista. Uno dei punti però migliorabili è la qualità fotografica: sia chiaro, la fotocamera di OnePlus 6 è soddisfacente, in grado di scattare buone foto in ogni condizione, ma siamo […]

Classifica GFO smartphone più Pericolosi Per la salute : Xiaomi Mi A1 e OnePlus 5T peggiori : Come ogni anno l'Ufficio Federale Tedesco per la Protezione da Radiazioni ha rilasciato la Classifica dei peggiori e migliori smartphone per la salute umana (calcolata in base alla quantità di radiazioni emesse).Tutti ormai abbiamo uno smartphone costantemente in tasca, ed è per questo che simili notizie ci coinvolgono in prima persona. La nuova Classifica però ha acceso alcune polemiche, poiché salta subito all'occhio la totale assenza (sia in ...

Cresce l'attesa Per OnePlus 7 : le ultime sull'apparizione al MWC 2019 : Si rincorrono le voci che vedono anche il cosiddetto OnePlus 7 protagonista del Mobile World Congress 2019 in programma tra due settimane a Barcellona. Dopo le primissime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sul tema (vi abbiamo anche fornito alcuni dettagli in merito), oggi 11 febbraio la questione è diventata senza ombra di dubbio più calda. Il motivo? Ci sono conferme sul fatto che effettivamente potremo imbatterci nel primo OnePlus 5F ...

Un po' di Pixel su OnePlus 2 con la Pixel ExPerience ROM e Android 9 Pie : Se sul vostro OnePlus 2 volete provare Android 9 Pie con un tocco di Google Pixel, la Pixel Experience ROM potrebbe fare al caso vostro: ecco come scaricarla.

OnePlus manda inviti Per un evento a porte chiuse al MWC 2019 : Partono gli inviti di OnePlus per attendere all'evento a porte chiuse che l'azienda terrà al Mobile World Congress di Barcellona.

Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony XPeria XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

OnePlus sfida i clienti con la #PMChallenge Per progettare una funzione OxygenOS nuova di zecca : Possiamo definire a dir poco unica la politica user friendly di OnePlus: il supporto software dei dispositivi del produttore è di certo ottimale e i buoni risultati sono frutto anche dell'interazione con la community di possessori di un telefono del brand che partecipa attivamente a molte fasi dello sviluppo di nuovi firmware. Proprio in questa direzione va pure l'ultima iniziativa che si traveste da sfida tra fan per la creazione di una nuova ...

OnePlus 6 e 6T sembrano usare il microfono sbagliato Per registrare l'audio su WhatsApp e Snapchat : Numerosi utenti segnalano una pessima qualità delle registrazioni audio effettuate con OnePlus 6 e OnePlus 6T, forse a causa dell'utilizzo del microfono sbagliato.

Le ultime Open Beta Per OnePlus 5T e OnePlus 5 causano brick - sospeso il rilascio : OnePlus ha sospeso il rilascio delle Open Beta 24 e 26 per OnePlus 5T e OnePlus 5, perché causano il brick dei dispositivi.

Almeno 5 novità rilevanti Per OnePlus 6 a fine mese con la nuova Open Beta 12 : Da un po' di tempo a questa parte non si parla di OnePlus 6. Lo smartphone Android, ancora di oggi uno dei più competitivi sul mercato, oltre ad essere disponibile su GearBest ad un prezzo tutto sommato abbastanza interessante oggi 29 gennaio, a breve consentirà agli utenti di imbattersi in un aggiornamento assai interessante. Dopo aver analizzato di recente i problemi non così isolati per la batteria di OnePlus 6T, come avrete notato dal nostro ...

OnePlus 6 e 6T destinatari delle OxygenOS Open Beta 12 e 4 che ne affinano l'esPerienza : Dopo aver iniziato il rilascio delle Open Beta per i top di gamma del 2017, qualche ora dopo arrivano, puntuali, delle novità indirizzate a OnePlus 6 e 6T