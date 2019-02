Omicidio di Antonio Crisanti | ha confessato Emanuele Spavone ex genero della vittima

Rozzano - Omicidio del 63enne Antonio Crisanti/ Si cerca un 30enne pregiudicato : Rozzano , per l' omicidio del 63enne Antonio Crisanti , le forze dell'ordine sono alla ri cerca di un 30enne già noto per alcuni reati

Omicidio Marco Vannini - pena ridotta per il capofamiglia Antonio Ciontoli : Condanna ridotta in secondo grado per Antonio Ciontoli, da 14 a 5 anni, e conferma della pena a tre anni ciascuno per il resto della famiglia con l'accusa di Omicidio colposo.Si chiude così processo d'appello ad un'intera famiglia, il padre Antonio Ciontoli, sottufficiale della Marina militare, la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico, per la morte di Marco Vannini, il giovane morto il 18 maggio 2015 a Ladispoli, vicino a ...