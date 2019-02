agi

: Dopo il crollo nel voto in Sardegna, critiche nel #M5s. Grillo dichiara: 'Forse non siamo all'altezza'. E Buffagni… - Lettera43 : Dopo il crollo nel voto in Sardegna, critiche nel #M5s. Grillo dichiara: 'Forse non siamo all'altezza'. E Buffagni… - fisco24_info : Le critiche di Buffagni (M5s) all'atteggiamento del Movimento al governo: Rivendica il proprio carattere 'lombardo'… - LubianaRestaini : Le critiche di Buffagni (M5s) all'atteggiamento del Movimento al governo -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Rivendica il proprio carattere "lombardo" per dirsi convinto che "prima bisogna pensare a fare e poi a comunicare", quindi Stefano Buffagni invita la squadra M5s a "essere più concreti"."La gente - rileva il sottosegretario agli Affari regionali, dai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital - ci ha mandato alnon per annunciare o - ammonisce - rincorrere gli altri, è più utile portare a casa i risultati. La gente - riprende - ha riposto grandi speranze in noi e aspettative per vederci governare e quando sei alnon si può continuare ad avere l'approccio barricadero che avevi prima, con urla toni e alti".Insomma, osserva ancora Buffagni, "quando sei aldevi essere anche bravo a incassare". Certo, "i fatti in Sardegna ci dicono che i cittadini hanno fatto altre scelte, che rispetto", ma da un lato Stefano Buffagni osserva che "la differenza con gli altri ...