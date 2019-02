Isola dei Famosi 2019 | Virginia Mihajlovic vuole essere eliminata

Isola dei Famosi 2019 - Karin Trentini : la foto 'incriminata' con Giampaolo Celli : Il direttore di 'Nuovo', Riccardo Signoretti, a poche ore dall'uscito del nuovo numero del suo settimanale, ha mostrato, a Barbara D'Urso, nel corso di 'Pomeriggio 5', la foto 'incriminata' che ritrae la moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini, ed il presunto amante, Giampaolo Celli.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019, Karin Trentini: la foto 'incriminata' con Giampaolo Celli pubblicato su Gossipblog.it 26 febbraio 2019 19:07.

Anticipazioni Isola dei famosi - Ariadna e Ghezzal vicini : Maria La Rosa nel mirino : Isola dei famosi 2019, Anticipazioni settima puntata: quello che succederà durante la diretta Durante la prossima puntata de l’Isola dei famosi pare che ne vedremo delle belle. A commentare le vicende che hanno appassionato e afflitto i naufraghi, insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi, questa settimana – come tutte le altre – ci saranno Alda D’Eusanio […] L'articolo Anticipazioni Isola dei famosi, Ariadna e ...

Isola dei famosi - Riccardo Fogli e Aaron sotto accusa : dubbi e frecciatine : Isola dei famosi 2019, Riccardo Fogli non convince Marina La Rosa: botta e risposta tra i naufraghi Incomprensioni e malumori stanno avendo la meglio a l’Isola dei famosi. Oggi, come abbiamo visto durante il daytime, ad essere finiti nel mirino degli altri naufraghi sono stati Riccardo Fogli e Aaron. Entrambi, anche se in momenti differenti […] L'articolo Isola dei famosi, Riccardo Fogli e Aaron sotto accusa: dubbi e frecciatine ...

Isola dei Famosi 2019 - furia Jo Squillo : la naufraga lancia pezzi di cocco addosso ad Alvin : Jo Squillo vs Alvin- Isola 14 Nervi tesi all’Isola dei Famosi 2019. Stavolta a far infuriare Jo Squillo è stato l’inviato Alvin. Il particolare “scontro” è avvenuto alla fine della fase preliminare della prova leader, vinta da Aaron Nielsen e Soleil Sorge. Come da regolamento, ogni concorrente doveva rompere dei cocchi con l’ausilio di un martello e poi trattenere, fino al termine di un percorso tracciato, il latte ...

Isola dei Famosi - scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Ariadna Romero : Cresce la tensione all' Isola dei Famosi , dove poche ore fa Soleil Sorge e Ariadna Romero sono giunte a un pesante scontro verbale. La modella e l'influencer sono tra le ultime naufraghe a essere ...

Isola dei Famosi : Jo Squillo lancia pezzi di cocco contro Alvin : Jo Squillo spazientita all’Isola dei Famosi dopo il richiamo di Alvin Non è passato inosservato il gesto poco educato e rispettoso di un concorrente a L’Isola dei Famosi. Durante la prova per determinare il nuovo leader di questa settimana, Jo Squillo ha commesso un’azione inaspettata. Alvin ha spiegato che per la buona riuscita del gioco, i concorrenti dovevano tenere l’acqua di cocco in bocca. Il loro compito era quello ...

Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi : rivolta tra i naufraghi : Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi: la scelta che non è piaciuta ai naufraghi L’arrivo di Soleil Sorge a l’Isola dei famosi ha un po’ destabilizzato gli equilibri del gruppo già presente in Honduras. Che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non stia simpatica a molti naufraghi è ormai risaputo. Oggi, […] L'articolo Soleil e Jeremias Rodriguez contro tutti a l’Isola dei famosi: ...

Isola dei famosi 2019 - Luca : "Jeremias succube di Soleil" : Nel corso della puntata di daytime dell'Isola dei famosi di martedì 26 febbraio 2019, andata in onda su Canale 5 alle 16.25, è stata mostrata la prova leader. Vi hanno partecipato tutti i naufraghi tranne i nominati della settimana: chiamati ad aprire dei cocchi, a raccogliere l’acqua contenuta al loro interno con la bocca e, facendo attenzione a non inghiottirla, a riversarla in un recipiente dopo aver superato un percorso a ostacoli, ...

Isola dei Famosi 2019 - anticipazioni settima puntata : Aaron e Soleil di nuovo in lotta per diventare leader : Aaron Nielsen Domani in prima serata su Canale 5, settimo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2019 e Alessia Marcuzzi. Ecco quale sarà il menù della puntata. Isola dei Famosi 2019: anticipazioni settimana puntata settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall’amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare “l’Isola delle donne”. Intanto, si fanno strada nuove strategie di ...

Isola dei famosi 2019 - si cambia ancora : quando va in onda l’ottava puntata : Continua il valzer de L’Isola dei famosi. Il reality show di Canale 5 si prepara ad affrontare l’ennesimo cambio di giorno di messa in onda nel palinsesto della rete. Dopo aver saltato (poco) allegramente tra i vari giorni della settimana il programma torna ad occupare la casella del lunedì sera, vista anche la momentanea cancellazione di Adrian. Isola dei famosi 2019, quando va in onda l’ottava puntata Mediaset fa infatti ...

L’Isola dei Famosi si sposta : Alessia Marcuzzi cambia di nuovo giorno : L’Isola dei Famosi cambia giorno: Alessia Marcuzzi non va in onda il mercoledì Continua il valzer della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione. Dopo la puntata di domani sera, mercoledì 27 febbraio, L’Isola cambia giorno. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi andrà in onda di lunedì a partire dal 4 marzo, occupando il vuoto lasciato da Adrian, la serie televisiva flop ...

Riccardo Fogli lascia L'Isola dei Famosi? "Le forze non sono ancora tornate" : L'edizione 2019 de L'Isola dei Famosi è entrata nel suo vivo: tra una lite e l'altra e qualche intrigo amoroso decollato all'ombra delle palme dell'Honduras, continuano ad appassionare le vicende dei ...

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

L’Isola dei Famosi si sposta al lunedì dal 4 marzo - Il Silenzio dell’Acqua anticipa la partenza al venerdì : Isola dei Famosi: concorrenti in Palapa Non c’è pace per l’Isola dei Famosi 2019, né per il suo pubblico. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi cambia nuovamente giorno e si sposta al lunedì. Partito di giovedì, traslocato alla domenica e poi al mercoledì, la quattordicesima edizione del reality di Canale 5 proseguirà di lunedì dal 4 marzo, occupando il vuoto lasciato libero da Adrian (che torna a settembre) e lasciando il posto ...