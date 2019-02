Di Maio | tetto due mandati non varrà per consiglieri comunali

ilfogliettone

: RT @TgLa7: Vertice M5s con Di Maio, Grillo e Casaleggio: via tetto di 2 mandati, liste d'appoggio alle amministrative - M1kM3n : RT @TgLa7: Vertice M5s con Di Maio, Grillo e Casaleggio: via tetto di 2 mandati, liste d'appoggio alle amministrative - Deiana_Luca9 : RT @TgLa7: Vertice M5s con Di Maio, Grillo e Casaleggio: via tetto di 2 mandati, liste d'appoggio alle amministrative -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Via il limite dei dueper i. Lo ha detto il vicepremier e capo politico M5s, Luigi Di, parlando in conferenza stampa alla Camera. "Fare il consigliere comunale non si può pensare sia un privilegio, lo dico in generale non solo per M5s. Oggi - ha aggiunto - un nostro eletto in un comune è presidio di legalità e lotta contro i privilegi e contro la gestione disinvolta dei comuni. Dobbiamo discutere nuove regole: ad esempio affinché il secondo mandato non valga come tale in modo che possano pensare di candidarsi al Parlamento e al consiglio regionale".