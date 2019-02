Chirurgo plastico | anche disagio estetico può considerarsi malattia

Romania - arrestato finto Chirurgo plastico italiano : ha sfigurato una paziente : Sfrontato, con parlatina, era un abile attore ma trascurava nella messinscena dettaglie fondamentali. A lanciare l'allarme sono state alcune infermiere impressionate e insospettite dal fatto che il chirurgo plastico che vantava cinque lauree e operava a Budapest, appariva piuttosto impacciato in sala operatoria già nell'infilarsi i guanti in lattice. A seguire, alcuni interventi hanno avuto risultati disastrosi e una paziente è rimasta ...

Il finto Chirurgo plastico che operava con la terza media si difende : “Non sono un falso medico” : Nel 2011, quando era stato smascherato la prima volta, diceva: “sono nato per fare il medico, è una passione che ho fin da piccolo. Ma la medicina non si impara solo sui libri”. Ieri, invece, fermato mentre tentava di andare in Ungheria, si è difeso così: “Dirò tutto al momento giusto, non sto scappando, non ho nulla da nascondere. Devo parlare con i miei avvocati e alla fine fornirò tutte le prove: non sono un falso medico e ...

