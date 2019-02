Basket | Belinelli pronto per il Mondiale | “sarò in Cina assieme al Gallo per continuare a

Basket Nba - Gallinari batte Doncic. Belinelli e gli Spurs crollano con i Nets : Los Angeles Clippers -Dallas 121-112 I Clippers , 34-28, fanno un altro passo importante verso i playoff regolando a Los Angeles i Mavs , 26-34, al termine di una partita tesa ed emozionante firmata ...

Basket - Marco Belinelli : “Che gioia tornare ai Mondiali - io ci sarò col Gallo e gli altri. Ce la giochiamo” : Marco Belinelli ha esultato per la qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2019 di Basket e ha espresso tutta la sua gioia in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Ho visto tutte le partite. Dopo l’assenza dal 2006 sono super contento per questa qualificazione. E non solo per noi giocatori, in particolare per questi ragazzi che ci hanno portato in Cina, ma per tutto il movimento: è un risultato davvero ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - Belinelli non basta a San Antonio : WASHINGTON - Danilo Gallinari trascina i Los Angeles Clippers, 33-27, al successo sul parquet di Memphis. I californiani si impongono in casa dei Grizzlies, 23-37, per 112-106 con il prezioso ...

Basket - Nba : Golden State fa 10 in fila - gli Spurs di Belinelli superano i Pelicans : L'urlo dei Warriors terrorizza la Nba . Decima vittoria in fila per Golden State, che supera Boston all'overtime 115-111 grazie ai 33 punti di Durant. Tutto facile per gli Spurs di Marco Belinelli , 8 ...

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli brillano ma Clippers e Spurs perdono : NEW YORK - Non sono bastate a Clippers e Spurs due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli per conquistare la vittoria nell'ultimo turno Nba giocato nella notte italiana. Malgrado 23 punti messi a ...

Basket - Nba : agli Spurs non basta un super Belinelli - Grffin manda ko i Clippers di Gallinari : Il miglior Belinelli della stagione non basta ai San Antonio Spurs. L'azzurro ne mette 24, ma OKC si prende la rivincita sui texani dopo la maratona di due giorni fa e si impone 122-112. Sono 23, ...

Basket - Nba : super Belinelli - 24 - non basta agli Spurs - k.o. in casa Thunder : Doppia sconfitta per i due azzurri Nba. Gli Spurs di un super Belinelli cadono a Okc, mentre i Clippers di Gallinari cedono all'ex Blake Griffin e ai suoi Pistons. Oklahoma City-San Antonio 122-112 ...

Basket - Nba : Gallinari trascina i Clippers - serata no per Belinelli : NEW YORK - Gallinari conferma il suo stato di grazia e guida i Clippers alla vittoria sulla capolista Denver. Niente da fare, invece, per Belinelli e gli Spurs, ko nel derby texano contro Houston. A ...

Basket - Nba : Gallinari stende i Nuggets - gara da dimenticare per Belinelli e gli Spurs : Ottimo risultato per i Clippers contro i Nuggets: protagonista della gara Nba il nostro Gallinari con 21 punti. Male invece Belinelli , che terminerà la partita con basse percentuali e con soli 3 ...

Basket - Gianni Petrucci : “Se l’Italia si qualificherà per i Mondiali - Gallinari e Belinelli ci saranno” : Torna a parlare il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, e lo fa con dei precisi riferimenti alla Nazionale maschile che nel prossimo febbraio cercherà di chiudere il discorso relativo alla qualificazione ai Mondiali di Cina 2019. Queste le parole del massimo dirigente del Basket azzurro raccolte da Tuttosport: “Gli uomini sono vicini alla qualificazione, ma non è ancora detta l’ultima parola, speriamo ...