Autista di autobus non monta la rampa per far salire un disabile e lo lascia a terra per

meteoweb.eu

: Milano, autobus contro auto della polizia in piazzale Cadorna: due agenti feriti Foto - Corriere : Milano, autobus contro auto della polizia in piazzale Cadorna: due agenti feriti Foto - lercolaccio : @virginiaraggi @AtacNews @InfoAtac @LindaMeleo @EnricoStefano Ma la storia dell’autista che parcheggia l’autobus fuori casa, com’è finita? - ATtACcatiAlBus : Autista #Atac finisce il turno e ferma autobus sotto casa per andare a dormire. Il solito culo nel trovar parcheggi… -

(Di martedì 26 febbraio 2019) Il Giappone, si sa, ‘funziona’ bene grazie alla precisione con cui è scandita la vita dei suoi cittadini. Ma il troppo, a volte, stroppia. Undi, infatti, non ha accolto un passeggeroperché aveva solo 30 secondi disponibili sulla tabella di marcia prima di proseguire il suo percorso. Il fatto è avvenuto nella prefettura di Chiba. Il conducente, per non rischiare di arrivare in ritardo, non ha caricato il passeggero, la cui disabilità richiedeva la preparazione dell’appositaper la sedia a rotelle e il seggiolino predisposto con la fascia di sicurezza. Il viaggiatore ‘snobbato’ ha deciso di far emergere la vicenda raccontandola all’del bus successivo, e da lì sono scattati gli accertamenti. La linea diMatsudo Shin-Keisei, che opera nella omonima cittadina sulla costa a est della capitale, si è scusata e ...