Alpinista muore su massiccio M Bianco

?Scivola in un canalone ghiacciato : muore una Alpinista di 44 anni : È precipitata lungo un canalone ghiacciato, per circa un centinaio di metri. La vittima, una donna di 44 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente di montagna avvenuto sul...

Friuli - sciAlpinista muore sepolto sotto un metro di neve : Uno scialpinista è morto travolto da una valanga sul Monte Coglians in Friuli. Il corpo senza vita dell'uomo, un 48enne di Forni Avoltri, è stato ritrovato intorno all'una di notte dall'unità cinofila ...

Travolto da valanga - muore Alpinista : 10.05 Uno scialpinista di 47 anni, di Forni Avoltri (Udine), del Soccorso Alpino, è stato Travolto e ucciso da una valanga ieri durante un'escursione in solitaria sull'itinerario che conduce al Monte Coglians, nelle Alpi Carniche. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte dai colleghi del Cnsas che avevano attivato le ricerche nel tardo pomeriggio. A segnalare il mancato rientro dell'uomo era stata la madre.

Tragedia in montagna : muore sciAlpinista : Tragedia sulle montagne del Piemonte. Uno scialpinista di 66 anni, nelle scorse ore, è morto sotto una valanga a quota 2.100 metri nel territorio di Pragelato. A quanto si apprende, l'allarme era ...

SciAlpinista muore travolto da una valanga in Alto Adige : Uno Scialpinista Altoatesino di 21 anni è morto questa mattina dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne della Valle Aurina in provincia di Bolzano. A perdere la vita un giovane ...

Val Susa - Alpinista precipita e muore : 18.32 Un alpinista è morto in Alta Valle di Susa, nella frazione Bar Cenisio, dopo essere precipitato per una decina di metri dalle cascate di ghiaccio della zona, a un'altitudine di circa 1.500 metri. Si tratta della terza vittima della settimana, sulle montagne del Piemonte.

Un altro incidente in montagna : Alpinista precipita da cascate di ghiaccio e muore : Si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza 118 l’equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso

