Alla furia giacobina non basterà lo scalpo del cardinale Pell

Armamenti - ministra della Difesa Trenta infuriata con il sottosegretario Tofalo : è andato negli Emirati Alla fiera delle armi : “Una grande fiera sull’industria della Difesa, magari a Milano con cadenza annuale, per costruire insieme il Sistema Paese”. La proposta arriva direttamente da Idex 2019, l’esibizione internazionale della Difesa di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e ad avanzarla dal proprio profilo Facebook è il sottosegretario alla Difesa in quota Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo. Un’idea che è nata, si legge nel post, grazie anche alla necessità di ...

Giorgia Meloni - la furia dopo la richiesta di risarcimento dei migranti della Diciotti : "Siamo Alla farsa" : Difficile dirlo con parole migliori rispetto a quelle di Giorgia Meloni: "Siamo alla farsa", tuona la leader di Fratelli d'Italia. Si riferisce alla richiesta di risarcimento avanzata dai migranti a bordo della Diciotti al nostro governo. "Ormai l'Italia viene trattata come lo zimbello del mondo int

Zaniolo - l'intervista delle Iene Alla mamma Francesca Costa fa infuriare i tifosi : «Che posizione ti piace?» : Le Iene portano bene, recitava uno slogan di qualche anno fa. Oggi, però, il programma di Italia 1 è nella bufera per il servizio andato in onda domenica che ha visto protagonista il...

'Mummia' - 'te ne devi andare' : furia leghista contro Baglioni - chi lo vuole fuori dAlla Rai / Guarda : 'L'unico egiziano del Festival è stato quella mummia di Baglioni'. Nel corso dell'audizione della neo direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, il deputato della Lega Paolo Tiramani , capogruppo ...

"Mummia" - "te ne devi andare" : furia leghista contro Baglioni - chi lo vuole fuori dAlla Rai / Guarda : "L'unico egiziano del Festival è stato quella mummia di Baglioni". Nel corso dell'audizione della neo direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, il deputato della Lega Paolo Tiramani, capogruppo vigilanza Rai è andato all'attacco: "Auspichiamo, innanzitutto che la conduzione artistica del prossimo Sanr

Giorgia Meloni infuriata contro il PD che ha chiesto scusa Alla Francia : “Traditori - sono schifata” (VIDEO) : Giorgia Meloni infuriata contro il PD dopo la lettera di scuse spedita ai francesi Lo scontro diplomatico tra Italia e Francia sta facendo interagire tanti esponenti politici dell’opposizione, tra cui il PD che ha scritto una lettera di scuse alla Francia. Questa situazione non è andata a genio alla leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, che parla di tradimento. Secondo Giorgia Meloni, non dovrebbe esistere opposizione al ...

Sanremo - il ricordo di Frizzi fa infuriare Rita DAlla Chiesa : Nel corso del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni ha voluto omaggiare Frizzi, che lo scorso 5 febbraio avrebbe compiuto 61 anni. Il ricordo però ha fatto infuriare Rita Dalla Chiesa, ex moglie del conduttore. “Io l’anno scorso c’avevo anche pensato – aveva detto nel corso della prima serata di Sanremo, Claudio Baglioni -. Oggi avrebbe compiuto sessantuno anni. È il 5 febbraio e per la prima volta lui non c’è. ...

"Checkpoint Trieste" - il dramma degli atleti fuggiti dAlla furia di Tito : Il giorno del ricordo ha smarrito il ricordo. Il dieci di febbraio del Quarantasette è un'immagine opaca, lontana, anche fastidiosa per una fetta di italiani, comunisti e affini, che non ha voglia di ricordare. Perché non conosce nemmeno la vergogna.Sky Sport ha messo assieme le immagini e le parole di quell'epoca cattiva che ha lasciato il segno sui nostri profughi, in fuga dalla loro terra rubata dal regime di Tito. Il lavoro di Matteo Marani, ...

Sanremo 2019 - Rita DAlla Chiesa a Storie italiane è una furia contro Baglioni : "Una cosa non appropriata" : Durante la prima serata di Sanremo Claudio Baglioni ha ricordato Fabrizio Frizzi. Il direttore artistico ha rivelato che avrebbe voluto Frizzi sul palco con lui nella scorsa edizione. Rita Dalla Chiesa, ospite a Storie italiane, ha criticato le parole di Baglioni. Secondo l'ex compagna del conduttor

“Ha spaccato una porta - una furia”. Baglioni - retroscena pesante da Sanremo. Succede Alla vigilia del Festival : Come tutti gli anni, a poche ore dell’inizio della diretta più importante della televisione italiana, iniziano immancabilmente le polemiche. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di sciacalli in cerca di popolarità e attenzione. Tuttavia, l’ultimo rumors riguardo Sanremo 2019, sta facendo molto discutere. Un mare di polemiche si stanno abbattendo sul Festival (come nelle migliori occasioni) ed il conflitto di interessi, che era tale e quale ...

Curno. Deborha Sartori ha tentato di salvare Marisa dAlla furia omicida di Arjoun Ezzedine : Curno è sotto choc per il femminicidio commesso dal tunisino Arjoun Ezzedine. Sconvolta e distrutta dal dolore la famiglia Sartori che

Lazio-Juventus furia Leiva - il labiale dopo il rigore assegnato Alla Juve : 'È sempre così' : Nella giornata di ieri è andato in scena il posticipo della 21esima giornata di Serie A che vedeva di fronte Lazio e Juventus. I romani hanno dominato la Juventus durante la partita, ma la squadra di Max Allegri è uscita con una importantissima vittoria in rimonta contro la squadra di Simone Inzaghi. Come dichiarato da Max Allegri ai microfoni di Sky Sport i cambi effettuati dallo stesso tecnico sono stati decisivi, infatti Bernardeschi e ...

Parigi - l’ex campione di boxe è una furia. Prende a pugni un gendarme Alla manifestazione dei gilet gialli : ricercato : Sarebbe l’ex campione francese di pugilato, categoria massimi-leggeri, Christophe Dettinger, l’uomo identificato ieri come aggressore di un gendarme che gli sbarrava la strada con casco e scudo alla passerella sulla Senna in direzione dell’Assemblée Nationale. Il video diffuso sul web dell’uomo che Prende a pugni il gendarme – ricoverato con 15 giorni di prognosi – ha destato sensazione per la sua violenza. Un altro video, ...

Allerta Meteo Capodanno - sfuriata fredda al Centro/Sud : la protezione civile lancia l’Allarme per “venti di burrasca e mareggiate” : Allerta Meteo Capodanno – Intense correnti settentrionali in quota stanno interessando l’Italia, masse d’aria provenienti dai Balcani verso il mediterraneo centrale apportano venti forti anche nei bassi strati, interessando il versante adriatico e il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...