TgBlog 25 febbraio 2019 | tutte le notizie

TgBlog 24 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, domenica 24 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato della sfida del sabato sera di ieri tra Ora o mai più e C'è posta per te e di quello che è accaduto durante la semifinale del talent show condotto da Amadeus; abbiamo parlato anche dei risultati ...

TgBlog 23 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, sabato 23 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato soprattutto del confronto televisivo di ieri sera tra Sanremo Young, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, e Uomini e Donne - La scelta, in onda su Canale 5, e anche della sfida del ...

TgBlog 22 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, venerdì 22 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato del terremoto The Voice, con l'esclusione del rapper Sfera Ebbasta dal cast e con la reazione del suo manager che rappresenta anche altri due giudici della prossima edizione, Guè Pequeno ed Elettra ...

TgBlog - edizione di giovedì 21 febbraio 2019 : Nell'edizione del TgBlog di oggi, giovedì 21 febbraio 2019 un ricco sommario delle notizie in primo piano sul nostro sito. Si parte da un'intervista concessa a Blogo dell'autore Luca Busso che ci spiega le ragioni del successo de Il Collegio, il reality show di Rai 2.A proposito della rete di Carlo Freccero, proseguiamo con le ore convulse vissute ieri in Rai riguardo The Voice of Italy dapprima data per sospesa da Dagospia, notizia poi ...

TgBlog 20 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, mercoledì 20 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato dell'anteprima di TvBlog riguardante Antonio Razzi concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle e della nuova anteprima riguardante la giornalista Maria Giovanna Maglie; abbiamo ...

TgBlog 19 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, martedì 19 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato dei nostri retroscena e delle nostre anteprime riguardanti la prima serata di Rai 1 nel mese di marzo, in attesa della nuova edizione di Ballando con le Stelle, e la prima serata di Rai 2, con il ...

TgBlog 18 febbraio 2019 : tutte le notizie : Oggi, lunedì 18 febbraio 2019, è disponibile una nuova edizione del TgBlog, il podcast di TvBlog con il quale riassumiamo tutte le notizie più importanti del giorno presenti sulla home page di TvBlog.In questa edizione del TgBlog, abbiamo parlato degli ultimi aggiornamenti riguardanti il nuovo programma di approfondimento giornalistico di Rai 1 che dovrebbe essere condotto da Maria Giovanna Maglie e che andrà in onda dopo l'edizione serale del ...

TgBlog - edizione di domenica 17 febbraio 2019 : Il notiziario di TvBlog oggi si apre dalla scomparsa di Franco Tosi all'età di 75, storica voce del Telegattone di Super Classifica Show. All'interno anche due retroscena, il primo riguarda il ritorno de La pupa e il secchione: durante la settimana si vedrà se il reality show rivedrà ufficialmente la luce oppure no. Il secondo interessa Massimo Giletti, personaggio conteso nuovamente tra Rai e La7.Citeremo anche la clamorosa litigata fra ...

TgBlog - edizione di sabato 16 febbraio 2019 : Nel notiziario di TvBlog di oggi, sabato 16 febbraio 2019 apriamo con la pioggia di polemiche riservate a Popolo Sovrano da parte di Aldo Grasso sul Corriere della sera e di Antonio Dipollina su Il Giornale. Il nuovo programma di Rai 2 non è partito nel migliore dei modi e riceve 'bastonate' dai due maggiori critici tv della stampa.Sul nostro sito il ritorno di Sandro Piccinini in tv (ma su Sky) ospite di Fabio Caressa domani sera dopo il ...

TgBlog - edizione di venerdì 15 febbraio 2019 : In apertura del TgBlog che vi riassume le notizie in primo piano sul nostro sito TvBlog.it, il retroscena sul docu-reality della StandByMe (per la quale il ad Rai Fabrizio Salini era direttore generale) che potrebbe vedere la luce presto sulle reti Rai, a seguire vi parliamo dell'intervista di Mauro Serio rilasciata a Blogo dopo aver prestato il suo volto per un personaggio che abbiamo visto durante il film dedicato a Mia Martini, Io sono mia.Vi ...

TgBlog - edizione di giovedì 14 febbraio 2019 : Nel nostro notiziario di oggi 14 febbraio 2019, come sempre ricchissimo di news, vi parliamo delle dichiarazioni di Morgan rilasciate a La repubblica delle donne in difesa di Achille Lauro per il brano Rolls Royce, accusato da Striscia la notizia di inneggiare all'uso di droga. Morgan che tra l'altro dovrebbe essere uno dei nuovi giudici di The voice of Italy insieme ad Elettra Lamborghini, Sfera Ebbasta e (secondo indiscrezioni) Gue ...

TgBlog - edizione del 13 febbraio 2019 : Numerose le anticipazioni e le notizie nell'edizione di oggi, 13 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Ci occupiamo, ad esempio, del retroscena legato ai possibili coach della prossima edizione di The Voice targata Simona Ventura, ma anche del destino de L'Isola dei Famosi in palinsesto dopo la puntata di questa sera.Per i retroscena, spazio anche ad Ora o Mai Più, con l'annuncio della presenza di Gigi D'Alessio nella ...

TgBlog - edizione del 12 febbraio 2019 : C'è spazio ancora per Sanremo, ma anche per numerose altre notizie nell'edizione di oggi, 12 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Per quanto riguarda i retroscena, innanzitutto, parliamo della conduzione de La Pupa e il Secchione.Spazio, come detto, anche a Sanremo, con la conferma della partecipazione del vincitore Mahmood all'Eurovision Song Contest ed il commento sulle polemiche per il voto di Beppe Severgnini, ...