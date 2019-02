Regionali Sardegna - Luigi Di Maio reagisce così alla disfatta : 'Buon risultato - e comunque...'. Fine oscena : 'Dietro la linea Maginot della disperazione'. Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle escono con le ossa rotte dalle Regionali in Sardegna , che dopo quelle in Abruzzo certificano il crollo grillino ben ...

In Sardegna è iniziato lo spoglio dei voti per le elezioni Regionali : Lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Sardegna è iniziato lunedì mattina alle 7 e i risultati definitivi dovrebbero arrivare nel corso della mattinata. Secondo i primi exit poll, diffusi domenica sera alla chiusura dei seggi, il candidato del

Elezioni Regionali Sardegna 2019 : exit poll e spoglio in tempo reale : Gli exit poll delle Elezioni Regionali in Sardegna danno avanti il candidato del centrodestra Solinas, anche se l'esponente del centrosinistra Zedda appare vicinissimo. Male il Movimento 5 Stelle. Lo spoglio in tempo reale dei voti comincia alle 7, i risultati delle Elezioni Regionali sarde sono attesi per mezzogiorno.--Il centrodestra di Christian Solinas in testa, tallonato dal centrosinistra di Massimo Zedda, staccatissimo il candidato del ...

Sardegna - elezioni Regionali : exit poll - sprofonda il Movimento 5 Stelle : Un'autentica catastrofe. E' quella che i primi exit poll delle elezioni regionali sarde dipingono per il Movimento 5 Stelle: la "forchetta" assegnata ai grillini li dà tra il 14 e il 18%. Per cui, anche se il risultato effettivo coincidesse con la punta più "alta", il risultato ottenuto due settiman

Regionali Sardegna - exit poll : crollo M5s - testa a testa tra Christian Solinas e Massimo Zedda : testa a testa tra il candidato del centrodestra, Christian Solinas, e il candidato del centrosinistra, Massimo Zedda. È quanto emerge dagli exit poll del Tg3 sul risultato delle elezioni Regionali in Sardegna. exit poll che fotografano anche il crollo del Movimento 5 stelle guidato da Francesco Desogus.Solinas otterrebbe infatti una forbice tra il 37% e il 41%. Zedda sarebbe tra il 36% e il 40%. Mentre Desogus si attesterebbe tra il 13% e ...

Exit poll Elezioni Regionali Sardegna : i dati : I primi Exit poll delle Elezioni Regionali in Sardegna dove il voto è andato avanti fino alle 22 di domenica sera. Lo spoglio inizierà domani mattina alle 7. I candidati favoriti sono tre: Christian Solinas per il centrodestra, Massimo Zedda per il centrosinistra e Francesco Desogus per il Movimento 5 Stelle. In testa il centrodestra.Continua a leggere

Elezioni Regionali in Sardegna. Il voto non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Elezioni regionali in Sardegna: oggi 24 febbraio 2019 si tiene il voto per il rinnovo del consiglio regionale dell’isola. Sono chiamati a esprimersi 1.470.463 sardi che dovranno orientarsi tra 24 liste, 1.440 candidati per i 60 seggi del parlamentino regionale e 7 candidati presidenti. Non ci sarà ballottaggio, ma sarà eletto governatore chi prenderà la maggioranza dei voti.Elezioni regionali Sardegna 2019: candidati governatore Le Elezioni ...

Elezioni Regionali in Sardegna - affluenza alle 19 al 43 - 78% : E' del 43,78% l'affluenza al voto alle ore 19 per le Elezioni regionali in Sardegna. La provincia con l'affluenza più alta è quella di Cagliari, dove ha votato il 45,25% degli aventi diritto. I seggi ...