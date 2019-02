Nel 2019 saranno lanciati tanti smartphone con tasto dedicato a Google Assistant

Nati Nel 2019 : gli aiuti economici : Quali sono gli aiuti economici e le agevolazioni che la normativa vigente riserva ai nuclei familiari italiani per l' anno 2019 ? La nuova Legge di Bilancio del 2019 ha apportato notevoli cambiamenti ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Federico Gaio accede al tabellone principale - Martina Trevisan eliminata Nelle qualificazioni del torneo femminile : Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia ad Acapulco (Messico) nelle qualificazioni del torneo di Tennis riguardante il circuito maschile e femminile. Federico Gaio e Martina Trevisan erano impegnati per giocarsi l’accesso al main draw. Ebbene, il 26enne faentino si è imposto con il punteggio di 6-1 4-6 7-6 (6) contro il giocatore di Ecuador Emilio Gomez (n.325 del ranking) in 2 ore e 28 minuti di partita. ...

Nucleo familiare Isee 2019 o fiscale : chi va inserito Nella dichiarazione : Nucleo familiare Isee 2019 o fiscale: chi va inserito nella dichiarazione Nucleo familiare e residenza fiscale 2019 Conoscere la definizione del Nucleo familiare Isee è molto importante ai fini fiscali, perché è proprio dalla composizione di questo Nucleo, nonché da altri parametri, che dipende l’erogazione di diversi benefici e agevolazioni. Per capire meglio ed esemplificare, occorre distinguere 3 concetti che risultano differenti tra loro, ...

Oscar 2019 : così Mahershala Ali entra Nella storia : Mahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala AliMahershala Ali entra nella storia. Con il premio per il Miglior Attore Non Protagonista per Green Book è il secondo afroamericano insieme a Denzel Washington ad aggiudicarsi due Oscar nelle cronache di Hollywood. A due anni da Moonlight, il film rivelazione che soffiò la statuetta a La La Land nel 2017, Ali fa doppietta grazie al ruolo del pianista Don Shirley, attivo ...

Canoa slalom - Oceania Championship 2019 : Nel K1 è quinto Zeno Ivaldi - out in semifinale De Gennaro e De Dionigi : Si sono conclusi a Penrith, in Australia, gli Oceania Championship di Canoa slalom: oggi nella finale del K1 maschile buone notizie per l’Italia con il quinto posto assoluto di Zeno Ivaldi. Fuori in semifinale lo sfortunato Giovanni De Gennaro, così come Christian De Dionigi. A vincere la gara è stato lo statunitense Michal Smolen in 99.35, battendo lo slovacco Jakub Grigar, secondo in 99.96, ed il francese Boris Neveu, terzo in 100.68, ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : Matilde Calvanese oro Nel fioretto! Bronzo per Margherita Lorenzi - Dario Remondini e Simone Mencarelli : L’Italia è grande protagonista anche della terza giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia. A prendersi la scena oggi è Matilde Calvanese che conquista l’oro nel fioretto femminile Cadetti. L’atleta marchigiana ha battuto in finale l’ungherese Erika Nekifor con il punteggio di 15-11 laureandosi così campionessa europea. In semifinale Calvanese aveva invece vinto 15-10 il derby azzurro con Margherita Lorenzi, che ...

Volta ao Algarve 2019 : colpo di Zdenek Stybar Nell’ultima tappa - generale a Tadej Pogacar : Grande spettacolo nell’ultima tappa della 45ma edizione della Volta ao Algarve. Sull’Alto do Malhão trionfa il ceco Zdenek Stybar, che con uno scatto secco sulla rampa finale batta il danese Soren Kragh Andersen, che aveva attacco insieme a lui ad oltre 20 km dal traguardo. In classifica generale arriva invece il successo dello sloveno Tadej Pogacar. Il giovanissimo talento della UAE-Team Emirates soffre nel finale, ma riesce a difendere la ...

Scuola - pensioni quota 100 : Nel 2019/2020 70 mila cattedre vacanti - verso riapertura GaE : Può essere definita discreta, fino ad oggi, l'adesione alla pensione anticipata a quota 100 nella Scuola tra i docenti ed il personale Ata. Il punto sul numero previsto delle uscite conseguente alle domane presentate nella Scuola lo fa il quotidiano Il Giornale secondo il quale, entro la scadenza delle istanze di cessazione dal servizio del 28 febbraio 2019, saranno circa ventimila le domande presentate dal personale scolastico. Ma con la stessa ...

Sei Nazioni 2019 - Italia-Irlanda 16-26. Buona prova degli azzurri - ma Nella ripresa gli ospiti ribaltano la gara : La terza giornata del Sei Nazioni di rugby ci mostra una bella Italia, ma a Roma passa l’Irlanda, che si impone per 16-26 dopo aver chiuso la prima frazione sotto 16-12. Per gli ospiti arriva anche il punto di bonus offensivo, mentre la nostra Nazionale, che marca due mete, fallisce nel finale l’opportunità per conquistare almeno il bonus difensivo. Nel primo tempo l’Irlanda inizia spingendo e la pressione ospite viene premiata ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Germania dominante Nel Team Event maschile - sul podio Austria e Giappone : La Germania spezza l’incantesimo e torna a vincere nella prova a squadre maschile iridata di Salto con gli sci dopo 18 anni, dominando in lungo e in largo sul trampolino HS130 di Innsbruck grazie all’apporto di Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe e Markus Eisenbichler, il quale porta a casa la seconda medaglia d’oro della manifestazione dopo il trionfo nell’individuale di ieri. L’Austria ha provato a ...

Vuelta a Andalucia 2019 : Matteo Trentin - una volata da re! Dominio totale Nell’ultima tappa! : Capolavoro di Matteo Trentin nell’ultima tappa della Vuelta Andalucia 2019. Il campione europeo ha portato a termine una volata regalale sull’arrivo in leggera salita di Alhaurín de la Torre, scattando all’inizio della rampa finale e dominando la concorrenza con uno sprint di grandissima potenza. Vittoria netta per il corridore della Mitchelton-Scott, che bissa così il successo ottenuto nella seconda frazione. Alle sue spalle si piazzano gli ...

Sci alpino - Mondiali Juniores 2019 : Nicole Good oro Nella combinata - Hannah Saethereng Nel supergigante : Ai Mondiali Juniores 2019 di sci alpino della Val di Fassa oggi erano in palio due titoli nel programma femminile, quello del supergigante e della combinata. Si è partiti con la prova più veloce (prima parte della combinata), che valeva anche per l’assegnazione del titolo, per cui la norvegese Hannah Saethereng si mette al collo la medaglia d’oro, vincendo la prova con il tempo di 1:14.54 davanti alla austriaca Julia Scheib per 14 ...

UAE Tour 2019 : Team Jumbo-Visma in trionfo Nella cronosquadre - maglia a Roglic. Terza la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali : Si è aperto con una cronometro a squadre di 16 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Al Hudayriat Island l’UAE Tour 2019, l’unione tra l’Abu Dhabi Tour e il Dubai Tour, corsa a tappe facente parte del circuito World Tour. A trionfare nella prova contro il tempo, percorsa a velocità folli sulle strade ovviamente pianeggianti in terra asiatica, sono gli olandesi del Team Jumbo-Visma. 16’49” il tempo per la ...