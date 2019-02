MotoGP | novità nel regolamento | debutta il “Long Lap Penalty” | il giro più lungo in caso

MotoGP - Jorge Lorenzo tranquillizza la Honda : novità importanti sul recupero del maiorchino : Il pilota spagnolo, assente in Malesia per recuperare dalla frattura allo scafoide, ha rivelato che sarà regolarmente in pista in occasione dei test in Qatar Il recupero procede bene, Jorge Lorenzo conta di essere in sella alla sua Honda in occasione dei test in Qatar. Lo ha rivelato lo stesso maiorchino al sito ufficiale della MotoGp, sottolineando come stia lavorando duramente per superare l’infortunio allo ...

MotoGP - test di Sepang. Le 5 novità principali dopo la prima giornata : Il campione del mondo della Honda, che ha anche usato un nuovo cupolino, ha finito in anticipo il lavoro per non forzare sul braccio sinistro dopo l'operazione alla spalla. Convincente la prova di ...

MotoGP – Test Sepang - Day1 : Marquez sorprende - è lui il più veloce in Malesia! Novità in pista per Ducati e Yamaha [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella prima giornata di Test a Sepang: giornata di intenso lavoro in pista in Malesia per tutti i team, Yamaha e Ducati con Novità da Testare E’ appena terminata la prima giornata di Test di MotoGp a Sepang: i piloti della categoria regina sono finalmente tornati in pista dopo mesi di stop, durante i quali si sono divertiti con amici e parenti, ma non hanno mai trascurato l’allenamento. Il più ...

MotoGP – Novità nei box di Valentino Rossi? Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Cadalora al fianco del Dottore : Valentino Rossi ha scelto il sostituto di Luca Cadalora? Ecco chi potrebbe essere il nuovo coach del Dottore per la stagione 2019 di MotoGp Il conto alla rovescia sta per terminare: manca ancora poco più di un mese per l’esordio stagionale del Motomondiale 2019, ma già la settimana prossima vedremo i campioni delle due ruote sfrecciare in pista, a Sepang, per la prima sessione di test del 2019, dopo le due andate in scena lo scorso ...

MotoGP – Presentazione Suzuki Ecstar 2019 : data e ora per scoprire le novità della scuderia Giapponese : Il team Suzuki Ecstar è pronto per il 2019: ecco data e ora per seguire in diretta la Presentazione ufficiale della scuderia Giapponese di MotoGp Il team Suzuki Ecstar si rinnova e mostra gli artigli, pronti per essere sfoderati dal 10 marzo in Qatar, nella Presentazione ufficiale delle sue nuove moto. Domenica 3 febbraio, dalle 11 del mattino, potremo assistere allo show organizzato dalla scuderia Giapponese a cui presenzieranno anche i ...

MotoGP - tutte le squadre e i piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...