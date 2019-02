Il ricordo commosso di Fulvio Camerini in Consiglio comunale

Domenica In - Ermal Meta e il ricordo commosso del bambino che ha suonato con lui sul palco : 'Vedere un bambino che prova a dare una forma ai propri sogni mi fa sperare per il futuro di tutti noi. Forse è banale dirlo, ma bisogna nutrire i sogni e le speranze dei bambini...

Addio ad Antonio Scaramella di Tagadà - il commosso ricordo di Myrta Merlino : Antonio Scaramella, produttore esecutivo a La7, è mancato improvvisamente nella notte tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio: Tagadà, la trasmissione dove lavorava, è sospesa per due giorni. L’annuncio è arrivato con un tweet del programma: “Lunedì 18 e martedì 19 febbraio Tagadà non andrà in onda per un grave lutto che ha colpito la redazione. Tiziana Panella e la sua squadra torneranno mercoledì 20, sempre alle 14.20″. ...

Sanremo 2019 - diretta conferenza stampa : il ricordo commosso di Fabrizio Frizzi : Ci siamo: il Festival di Sanremo 2019 è pronto a partire. A poche ore dalla prima serata dal Teatro Ariston, va in scena la prima conferenza stampa quotidiana di questa edizione del Festival...

Vieni da me - Gloria Guida emoziona Caterina Balivo : 'Ero la sua pupilla' - il ricordo commosso : Gloria Guida è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e durante il gioco della cassettiera non è riuscita a trattenere le lacrime . Intervistata dalla conduttrice ha mostrato grande sensibilità,...

Astori - la Fiorentina torna a Udine : il ricordo commosso di Pioli - : La Fiorentina torna a Udine a quasi un anno dalla morte di Davide Astori , avvenuta il 4 marzo scorso. La trasferta friulana non può non ridestare ricordi nella squadra viola, e a Dazn l'allenatore ...

Rita Dalla Chiesa - ricordo commosso di Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi : «Profondo senso della legge» : Una mozione degli affetti da parte di Rita Dalla Chiesa nei confronti dei 'suoi' giudici a Forum, i compianti e indimenticabili Santi Licheri e Tina Lagostena Bassi . Su Instagram l'ex conduttrice ...

Buon Compleanno Marco Pantani. Il commosso ricordo di Enzo Vicennati in un’intervista esclusiva a SportFair : Oggi Marco Pantani avrebbe compiuto 48 anni, il ricordo del Pirata di Enzo Vicennati ai microfoni di SportFair: “Questo suo cadere, rialzarsi e vincere è quello che un po’ ha fregato tutti, perché eravamo convinti che si sarebbe rialzato e avrebbe rivinto, invece, l’ultima volta, non ce l’ha fatta” Incontro Enzo Vicennati in un bar di Palermo, capo redattore di Bicisport. Ci sediamo e ordiniamo un caffè ed una cioccolata ...

Fabrizio Frizzi/ "Illuminavi la tv italiana - ma sei sempre con noi" : il ricordo commosso de La Vita in Diretta : Fabrizio Frizzi: "Illuminavi la tv italiana, ma sei sempre con noi", il ricordo commosso de La Vita in Diretta. Le ultime notizie