ATP Delray Beach – Trionfo di Albot in finale | il moldavo stende Evans al termine di un

Tennis - ATP Delray Beach : Radu Albot annulla tre match point e vince il torneo dopo tre ore di battaglia con Daniel Evans : Va a Radu Albot il torneo ATP 250 di Delray Beach: il Tennista moldavo ha sconfitto nell’atto conclusivo, al limite delle tre ore di gioco (più una sospensione per pioggia) in rimonta il britannico Daniel Evans con lo score di 3-6 6-3 7-6 (7), dopo aver annullato tre match point nel corso del tie break della partita decisiva. Nel primo set scambio di break tra terzo e quarto gioco, poi allunga il britannico, che nel sesto game sale 4-2 e ...

ATP Delray Beach – Miracolo Evans - è finale! Il britannico rimonta e batte Isner al terzo set : Daniel Evans stacca il pass per la finale dell’ATP di Delray Beach: il numero 148 al mondo rimonta e batte Isner al terzo set Adesso è ufficiale, sarà una finale fra outsider. In attesa di scoprire l’esito della seconda semifinale fra McDonald e Albot, l’esito della prima ha visto ribaltarsi i pronostici della vigilia: Daniel Evans ha battuto il favorito John Isner. Il tennista britannico, numero 148 del ranking mondiale maschile, è ...

ATP Delray Beach : Albot e Mc Donald in semifinale - crolla Del Potro : ATP Delray Beach, Albot e Mc Donald hannof atto fuori rispettivamente Johnson e Del Potro, due gare terminate al terzo set con un tie-break decisivo ATP Delray Beach, nella notte americana si sono giocati gli ultimi due quarti di finale, utili a definire il novero dei semifinalisti del torneo. Ebbene, uno dei grandi favoriti è stato sconfitto. Mc Donald ha infatti fatto fuori Del Potro al termine di una gara molto combattuta terminata col ...

ATP Delray Beach – Isner non dà scampo a Mannarino - l’americano accede senza fatica in semifinale : Il tennista statunitense piega la resistenza di Mannarino, imponendosi con il punteggio di 7-6, 6-4 John Isner accede alle semifinali del torneo ATP di Delray Beach, il tennista statunitense non lascia scampo a Mannarino superandolo in due set con il punteggio di 7-6, 6-4. Primo set equilibrato tra i due avversari, con l’americano che riesce ad imporsi solo tie-break per sette punti a due. Nel secondo parziale invece Isner trova il ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach : Andreas Seppi esce ai quarti in due set per mano di Daniel Evans : Si ferma ai quarti di finale la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Delray Beach: sul cemento outdoor della Florida l’altoatesino, numero 6 del seeding, cede al qualificato britannico Daniel Evans, che si impone in due set con un duplice 6-4 in un’ora e 28 minuti di gioco. Nel primo set l’inizio di Seppi è da incubo: perso il servizio in avvio, l’azzurro non è incisivo in risposta e va nuovamente in difficoltà ...

ATP Delray Beach – Del Potro ai quarti di finale : Opelka si arrende in due set : Juan Martin Del Potro stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Delray Beach: il tennista argentino supera Reilly Opelka in due set Juan Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo di Delray Beach. Il tennista argentino, attualmente numero 4 del mondo e prima forza del seeding del torneo americano, si è imposto in 1 ora e 14 minuti sullo statunitense Reilly Opelka, tennista che occupa la posizione numero 56 della ...

ATP Delray Beach - crollo Kyrgios : l’australiano sconfitto da Albot : ATP Delray Beach, Albot ha sconfitto Nick Kyrgios in tre set conquistando dunque i quarti di finale dove troverà Johnson ATP Delray Beach, Nick Kyrgios ha perso agli ottavi di finale un po’ a sorpresa. L’australiano era il favorito della vigilia dell’incontro con Albot, ma a passare ai quarti di finale è stato proprio quest’ultimo. Kyrgios ha infatti perso in tre set molto combattuti, con Albot che ha avuto la ...

Tennis - ATP 250 Delray Beach 2019 : Paolo Lorenzi eliminato al secondo turno dall’americano Steve Johnson : Paolo Lorenzi termina al secondo turno il proprio cammino nell’ATP 250 di Delray Beach. L’azzurro, attualmente numero 105 del mondo, è stato superato dall’americano Steve Johnson, testa di serie numero 4 del torneo e al 34° posto nel ranking ATP, con il punteggio di 7-5 7-5. Per il vincitore si preannuncia ora un quarto di finale contro il moldavo Radu Albot o l’australiano Nick Kyrgios. L’Italia mantiene così un ...

ATP Delray Beach – Isner show davanti al pubblico di casa : Lacko ko in due set : Isner vola ai quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach dopo aver mandato al tappeto Lacko E’ un Isner in splendida forma quello che sta giocando nel torneo ATP di Delray Beach. Il tennista statunitense, numero 9 del ranking mondiale ha staccato il pass, nella notte italiana, per i quarti di finale del torneo di casa. A Isner è bastata un’ora e 12 minuti di gioco per andare al tappeto lo slovacco Lacko, battendolo con un ...

ATP Delray Beach – Seppi vola ai quarti di finale : Thompson ko in tre set : Seppi avanza col sorriso nel torneo ATP di Delray Beach: l’azzurro manda ko Thompson in tre set Andreas Seppi porta alto l’onore azzurro nel torneo ATP di Delary Beach. Il tennista italiano ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti, battendo in tre set un tosto Thompson. Seppi, numero 52 del ranking mondiale, ha trionfato dopo un’ora e 46 minuti di gioco col ...

ATP Delray Beach – Del Potro conquista il pass per gli ottavi in Florida : battuto Nishioka : Juan-Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Delray Beach, battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka Sul cemento dell’impianto sportivo del Delray Beach Tennis Center, Juan-Martin Del Potro ha battuto nella notte italiana Yoshihito Nishioka ai sedicesimi di finale del torneo ATP che si sta tenendo in Florida. L’argentino, in due set ed in un’ora e 51 minuti di gioco, prima ha inflitto ...