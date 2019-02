Upas | spoiler all' 8 marzo | Arianna sogna di diventare madre

Upas - spoiler fino all'8 Marzo : Ornella va in crisi - i coniugi Pergolesi lasciano Silvia : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea “Un posto al sole”. Per la settimana che andrà in onda dal 4 all’8 Marzo 2019 saranno molteplici gli eventi a cui assisteremo, primo tra tutti una inaspettata crisi interiore della dottoressa Bruni che la metterà parecchio in difficoltà. Anche la famiglia Boschi sarà al centro delle scene mentre Franco, nonostante i suoi problemi fisici, si azzarderà a compiere passi affrettati ...

Upas - spoiler dal 25 febbraio al 1° marzo : Elena perde il bambino : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse nei prossimi giorni e in particolare quelle dal 25 febbraio al 1 marzo 2019, due drammatiche vicende sconvolgeranno la routine quotidiana degli abitanti di Palazzo Palladini. Elena e Franco saranno i protagonisti di queste due dolorose vicende. Elena Giordano, a causa delle perfidia di Alberto, dopo ...

Spoiler Upas al 1 marzo : Franco pestato rimedia una brutta ferita alla colonna vertebrale : Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Valerio e Simona si sono recati in carcere da Vera. La ragazza in un primo momento ha cacciato via la madre, poi ha acconsentito di parlarle. Il Viscardi ha in seguito accompagnato la madre di sua figlia in albergo e tra di loro è scoppiata la scintilla dell'amore. Le anticipazioni della prossima settimana dal 25 febbraio al 1° marzo ci rivelano che Elena deciderà di ...

Upas - spoiler dal 18 al 22 febbraio : torna il commissario Landolfi - nuovi guai per Michele : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole“ che da più di vent'anni appassioni milioni di fedelissimi telespettatori in tutta Italia. Nel corso delle prossime puntate, in onda a partire dal 18 febbraio, torneranno a far discutere nuove vicende che vedranno il ritorno in scena del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino), recentemente apparsa per le questioni legate all'omicidio di ...

Spoiler Upas al 22 Febbraio : Elena accusa un malore - Adele cerca di riavvicinarsi a Manlio : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Per la settimana che andrà dal 18 al 22 Febbraio 2019, saranno molteplici i colpi di scena a cui si assisterà. Primo tra tutti il malore di cui sarà vittima la Giordano a causa dello stress accumulato che metterà seriamente a rischio la sua gravidanza. Elena perderà il bambino? Anche Valerio sarà protagonista della settimana a causa del suo ...

Upas - spoiler puntate all'1 febbraio : Valerio instaura un rapporto pacifico con Simona : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera 'Un Posto Al Sole', in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. Il pubblico dovrà fare i conti con nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali nelle puntate fino al primo febbraio. Un esempio si ritrova in Elena Giordano che pensa di aver ritrovato la stabilità dopo aver incontrato Valerio. Quest'ultimo, però, ha un passato che potrebbe "ricomparire" nella sua vita e ...

Spoiler Upas al 18 gennaio : Patrizio in crisi per la fine della storia con Rossella : Da domani, lunedì 14 gennaio, tornerà il consueto appuntamento settimanale con "Un posto al sole", e anche nelle prossime puntate non mancheranno numerosi colpi di scena. Infatti, stando alle anticipazioni degli episodi fino al 18 gennaio, tra i maggiori protagonisti delle vicende della soap napoletana ci sarà Patrizio che dovrà fare i conti con la decisione di Rossella di troncare la loro relazione. Il giovane, infatti, dopo aver lasciato ...

Upas spoiler : Roberto Ferri viene colto da un infarto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. Durante la settimana che andrà dal 13 al 18 Gennaio, tra le varie e complicate vicissitudini che coinvolgeranno i personaggi della soap napoletana, spiccherà il ruolo e la difficile posizione di Roberto Ferri che, sotto pressione per i numerosi accadimenti legati alle vicende affaristiche della soap e ai sensi di colpa per l'arresto di Vera, ...

Upas spoiler : Rossella decide di dire la verità a Patrizio - Mariella si riavvicina a Guido : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Per la seconda settimana del 2019, dal 7 all’11 gennaio, le trame degli episodi che andranno in onda si prospettano piuttosto movimentate. Rossella, dopo il bacio con Diego, deciderà di rivelare la verità a Patrizio su quanto accaduto mentre Marina e Roberto saranno fortemente in ansia a causa dei cambiamenti avvenuti nell’impero Viscardi dopo ...