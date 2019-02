Sci di fondo | Team Sprint Mondiali 2019 | Svezia iridata al femminile | impresa d’argento

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia a quota quattro ori - Italia quarta con l’argento di Pellegrino : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. MEDAGLIERE Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Sci di fondo - team sprint femminile : Italia prima delle eliminate : Sci di fondo, team sprint femminile: l’Italia è stata eliminata anche a causa di una sfortunata caduta di Greta Laurent Mondiale sfortunato per Greta Laurent. L’azzurra è caduta nella semifinale della team sprint e Lucia Scardoni non è riuscita a recuperare il tempo perso accidentalmente dalla compagna, così l’Italia ha chiuso al quinto posto la propria batteria dietro Svezia, Norvegia, Finlandia e Germania ed è rimasta ...

Sci di fondo - Mondiali di Seefeld : Pellegrino e De Fabiani volano in finale nella team sprint : Sci di fondo, Mondiali di Seefeld: Pellegrino e De Fabiani sono approdati in finale nella team sprint Federico Pellegrino se l’è presa comoda al traguardo: il valdostano, in coppia con Francesco De Fabiani, ha portato l’Italia alla finale della team sprint ai Mondiali di Seefeld. I due hanno condotto una gara di testa insieme alla Finlandia e alla Francia, con tempi inferiori a quelli della prima semifinale, così negli ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani in finale! Eliminate Laurent e Scardoni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint maschile comoda qualifica alla finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino : Le semifinali della team sprint maschile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo sorridono all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino: a Seefeld, in Austria, gli azzurri passano alla gara che assegnerà le medaglie senza neanche forzare poi così tanto, giocando con i tempi di ripescaggio e chiudendo, senza fare neppure la volata, al terzo posto nella seconda serie. nella prima semifinale i ritmi non sono altissimi in ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint femminile cade Greta Laurent - Italia eliminata per una manciata di secondi : Amare le semifinali della team sprint femminile per l’Italia ai Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, Greta Laurent e Lucia Scardoni sono eliminate per meno di 6″ soprattutto a causa della caduta di Laurent poco prima di metà gara. Le azzurre terminano così fuori dalle migliori 10 della gara iridata. nella prima semifinale scappano subito via Germania, Svezia, Norvegia, Italia, Canada e Finlandia, ma poi, purtroppo per le ...

LIVE Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani sognano la medaglia : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata odierna dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Quest’oggi si disputano le Team Sprint maschile e femminile. L’Italia può contare, al maschile, su fondate speranze di medaglia: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani faranno ogni cosa che è in loro potere per issarsi sul treno che porta a Emil Iversen e Johannes Klaebo, per un potenziale ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella team sprint si profila un nuovo duello Pellegrino-Klaebo - ma in tecnica classica? : SI profila un nuovo duello a Seefeld, in Austria, tra Federico Pellegrino e Johannes Klaebo nella team sprint maschile in tecnica classica in programma quest’oggi ai Mondiali di sci di fondo: la Norvegia certamente è la favorita numero uno, avendo anche vinto l’unico precedente stagionale con la stessa tecnica e la medesima coppia che vedremo al via della prova iridata. Emil Iversen e Johannes Hoesflot Klaebo hanno già trionfato in ...

Sci di fondo - Team Sprint Mondiali 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Programma - orari e tv : L’Italia si gioca le sue (forse) ultime carte da medaglia oggi, domenica 24 febbraio: è tempo di Team Sprint maschili e femminili in tecnica classica nello sci di fondo alle Mondiali di sci nordico di Seefeld. Dalle ore 9.15 italiane, 19 coppie tra le donne e 29 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio. Le coppie italiane sono state inserite nella prima semifinale per quanto concerne le ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : battaglia scandinava nella team sprint femminile. L’Italia cerca la finale : La mattina dei Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld comincerà molto presto con la team sprint femminile, e vedrà duellare, ancora una volta, i tre team scandinavi in cerca di una medaglia di metallo pregiato, anche se non saranno i soli a contendersi il podio. Di sicuro tra Norvegia e Svezia ci sarà un duello non da poco, vista la presenza da una parte di Ingvild Flugstad Oestberg e Maiken Caspersen Falla, dall’altra ...

Sci di fondo oggi - Team Sprint Mondiali 2019 (24 febbraio) : orari d’inizio e come vedere le gare in tv. Tutti gli italiani in gara : Tempo di Team Sprint ai Mondiali di sci di fondo 2019 in corso di svolgimento a Seefeld. Si tengono oggi, infatti, le due gare che assegneranno gli ori maschile e femminile della versione a squadre della gara più veloce del panorama fondistico. L’Italia si presenta al via sia con la coppia maschile che con quella femminile: gli uomini in gara saranno Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre tra le donne vedremo Greta Laurent e ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : Francesco De Fabiani affiancherà Federico Pellegrino nella team-sprint! : Domani, domenica 24 febbraio, sarà tempo di team sprint maschili e femminili in tecnica classica nello sci di fondo alle Mondiali di sci nordico di Seefeld: dalle ore 9.15 italiane, 19 coppie tra le donne e 29 tra gli uomini si daranno battaglia per il titolo e gli altri due gradini del podio. Le coppie italiane sono state inserite nella prima semifinale per quanto concerne le donne (Greta Laurent e Lucia Scardoni partiranno alle 9.15), mentre ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : scelta l’Italia per le team sprint - Pellegrino-De Fabiani puntano al podio! : Domenica 24 febbraio si disputeranno le team sprint ai Mondiali 2019 di sci di fondo, a Seefeld (Austria) si torna sulla neve per assegnare le medaglie nella staffetta veloce: le coppie in gara si affronteranno con l’obiettivo di conquistare le prestigiose medaglie iridate. L’Italia si affiderà in particolar modo al duo maschile: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, i due ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 - Giandomenico Salvadori : “Molto bene nei primi 15 km - poi gli altri avevano un altro passo” : Sono andate in scena oggi le gare skiathlon ai Mondiali di sci di fondo in corso a Seefeld in Austria: nella gara femminile 14ma Elisa Brocard e 17ma Anna Comarella, più indietro Caterina Ganz, 33ma, e Sara Pellegrini, 35ma, mentre nella prova maschile 16° Giandomenico Salvadori, 36° Stefano Gardener e 37° Simone Daprà. I sette azzurri hanno parlato a fine gara al sito federale. Molto soddisfatto Giandomenico Salvadori: “Nei primi ...