Renzi: clima brutto e infame in Italia

Renzi: 'Si sta creando un clima infame'

"Ho rispetto per i giudici,ma si vada a processo in aula non sul web". Così, "sconvolto", sul caso dei genitori, Matteoa Non è L'Arena, su La7. "Da quando sono in politica mio padre è sotto controllo e pedinato". "Orgoglioso" del suo governo: "più diritti, più crescita",dice,e ammette gli errori. "Non ho il vitalizio,ma Di Maio sì. Metterei la Fornero pure ai politici".Nuovo leader Pd?"No alla guerra come hanno fatto a me". Poi, dice:"" in: "la delinquenza non c'entra con il colore della pelle".(Di lunedì 25 febbraio 2019)