Maltempo | fine settimana di caos in Sicilia | nel Ragusano e Palermitano situazione

Maltempo - l’assurda fine di Pasquale travolto dal padre mentre gli teneva la scala : Il quattordicenne morto sabato sera a Capena potrebbe essere stato schiacciato dal padre o essere caduto lui stesso dal tetto mentre gli passava un cacciavite, travolto da una violenta raffica di vento

Maltempo : ondata di freddo al centro-sud e nevicate durante il fine settimana : Il freddo inverno sembra non voler abbandonare l’Italia e la primavera sembra essere ancora piuttosto lontana, specialmente nelle regioni del centro sud che questo weekend del 23 e 24 febbraio saranno colpite da un’ondata di freddo e Maltempo con nevicate sparse, soprattutto nel versante adriatico ma anche in pianura. Gli esperti del meteo sottolineano che dalla prossima settimana le temperature dovrebbero risalire sensibilmente e le condizioni ...

Maltempo di fine ottobre 2018 in Veneto : è stato un vero e proprio “uragano” - ecco tutti i DATI : 1/30 ...

Meteo - fine gennaio con neve in pianura al Nord e Maltempo al Sud : A cavallo tra gennaio e febbraio, i giorni che la tradizione ritiene i più freddi dell'anno, la neve farà di nuovo la sua comparsa a quote basse, ma non si prevedono ondate di gelo artico. Secondo le ...

Sci alpino – Cambia il programma del weekend i Kitzbühel : il Maltempo condiziona il fine settimana : Brutto tempo a Kitzbühel, Cambia il programma: venerdì discesa, sabato slalom e domenica si chiude con il superG Il meteo volge al brutto a Kitzbühel, quindi la giuria ha deciso di modificare il programma: venerdì 25 gennaio discesa con partenza alle 11.30, sabato 26 slalom prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, domenica 27 superg con partenza alle 13.30. Inizialmente l’ordine delle gare era ...

Napoli - Maltempo di fine ottobre 2018 : riapre domani il Parco Virgiliano : A Napoli riapre domani sabato 19 gennaio il Parco Virgiliano, o “Parco delle Rimembranze”, chiuso per ragioni di sicurezza a seguito dei danni riportati nella bufera di vento di fine ottobre. Nelle prossime settimane saranno riaperti alcuni altri parchi cittadini, chiusi in via precauzionale, a partire dal Parco San Gaetano Errico di via delle Galassie nel quartiere Secondigliano ed il Parco del Poggio. Il Virgiliano rimarra’ ...

Fenomeni estremi : studio sui pesci dell’Alta Val Pusteria dopo il Maltempo di fine ottobre : Quali sono state le ripercussioni sulla popolazione ittica del forte maltempo che ha colpito l’Alta Val Pusteria a fine ottobre? Per dare una risposta a tale quesito l’Ufficio caccia e pesca e la Ripartizione foreste hanno effettuato 18 campionamenti in 8 corsi d’acqua della parte orientale della Val Pusteria, in particolare nella Rienza e nella Gadera, nei torrenti Casies, Braies, Sesto, nella Drava, nel rio Silvestro e nell’Aurino. Dai ...

Maltempo di fine ottobre 2018 - Protezione Civile : fondi solidali destinati a progetti presentati dalle Regioni : In merito a quanto dichiarato ieri a mezzo stampa dal Codacons “sul presunto mancato utilizzo dei fondi donati dagli italiani a seguito del Maltempo che lo scorso autunno ha colpito, tra le altre, anche le Regioni del Nord Italia“, la Protezione Civile precisa che “i circa 739 mila euro donati dai cittadini, tramite l’SMS solidale, sono stati indirizzati, già lo scorso dicembre, interamente al Veneto, grazie ad un accordo ...

Maltempo in arrivo per il fine settimana : Roma - L'anticiclone delle Azzorre, che per molti giorni ha stazionato sull'Europa occidentale mantenendo un teso flusso di venti da Nord sull'Italia ( responsabile di due emergenze sulle Alpi: neve su Austria e Svizzera, siccità e incendi sui versanti italiani ), arretrerà sul vicino Atlantico. Questo arretramento farà si che le perturbazioni, che fino ad ora hanno interessato l'Europa centro-orientale ...

Allerta Meteo - fine 2018 con l’Italia capovolta : verso Capodanno con Maltempo - freddo e neve al Sud mentre il foehn porta super caldo fino a +22°C al Nord [MAPPE] : 1/24 ...

Maltempo : verso la fine emergenza del black out a San Severino : Insieme all’emergenza Maltempo sta rientrando, grazie al lavoro senza soste da parte del personale della municipalizzata Assem Spa, anche l’allarme blackout che per diverse ore ha provocato la disalimentazione dell’energia elettrica in numerose zone del territorio di San Severino Marche a causa della violenta nevicata di ieri con caduta di rami e alberi sulla linea di distribuzione. A cio’ si sono sommate poi ripetute ...