Lg G8 | lo smartphone che si sblocca con le vene e si controlla muovendo la mano in aria

Tlc prepara gli schermi flessibili per smartphone e smartwatch : Dispositivi mobile flessibili e richiudibili, proprio come se fossero dei piccoli libri da infilare in tasca. In un mondo in cui gli smartphone hanno dimensioni sempre più impegnative, principalmente per garantire la massima qualità e leggibilità schermica, Tlc Communication porta al Mobile World Congress 2019 , in ...

Mwc 2019 - Lg presenta lo smartphone che riconosce le vene della mano : Gli Lg G8, G8s e V50 5G (foto Wired) Arriverà entro l’estate in Italia Lg G8s Thinq, lo smartphone di Lg che si sblocca con il riconoscimento delle vene della mano. Lo ha presentato la casa sudcoreana al Mobile world congress di Barcellona (la fiera globale delle comunicazioni). Insieme al primo smartphone per il 5G, il cui debutto è ormai alle porte, in Corea del sud ma non solo. Il riconoscimento delle vene La chiave delle nuove ...

smartphone pieghevoli - Tcl rilancia la sfida al 2020 - pensando anche ai BlackBerry - . Tre nuovi Android da Alcatel : Display, cerniere e software i punti chiave Due i 'jolly' che Tcl, oggi decimo produttore al mondo nei telefonini, mette in campo nella corsa agli Smartphone flessibili: i display Amoled prodotti ...

Rompe gli schermi lo smartphone pieghevole Huawei Mate X : foto - scheda tecnica - prezzo e disponibilità in Italia : Oggi 24 febbraio è indubbiamente il giorno dello smartphone pieghevole Huawei Mate X, appena lanciato in un evento di scena a Barcellona, il giorno prima del tanto atteso via al mobile World Congress. Si tratta non solo del primo device con schermo flessibile del produttore ma pure di quello con supporto alle reti 5G. La corposa novità hardware giunge naturalmente dopo il tanto chiacchierato Samsung Galaxy Fold, ma vediamo quali sono le ...

Huawei Mate X - lo smartphone pieghevole più veloce che c’è : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XSi chiama Mate X ed è il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Richard Yu, Ceo della divisione consumer di Huawei, ce lo aveva annunciato a “casa” sua, in Cina, e ora ce l’ha mostrato in Spagna, dove è in corso il Mobile World Congress. Si apre e chiude come un libro, ma al contrario del modello presentato da Samsung in settimana, quando chiuso i display rimangono nella parte esteriore, ...

Anche TCL potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole al MWC 2019 : Diverse foto che mostrano alcuni smartphone pieghevoli di TCL sono apparse su Weibo. Saranno presentati al Mobile World Congress 2019? L'articolo Anche TCL potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole al MWC 2019 proviene da TuttoAndroid.

Mobile World Congress 2019 - ecco tutti gli smartphone che verranno annunciati : Il Mobile World Congress di Barcellona sta per aprire i battenti, e la consueta valanga di smartphone, tablet e dispositivi mobili sta per invadere la fiera della città spagnola per tutta la prossima settimana. La fiera comincia ufficialmente lunedì 25 febbraio e termina venerdì 28, ma come ogni anno è preceduta da eventi e conferenze stampa organizzati dalle aziende che saranno presenti tra gli stand, e come di consueto la carne al fuoco è ...

Samsung : presentato lo smartphone con lo schermo pieghevole : E' stato presentato ieri ufficialmente da Kwon Oh-Hyun, CEO della Samsung, in una serie di eventi organizzati in simultanea a San Francisco (Stati Uniti), a Seul (Corea del Sud) e a Londra (Inghilterra), il primo smartphone con schermo pieghevole: l'innovativo e rivoluzionario "Samsung Galaxy Fold". Si tratta di una vera e propria rivoluzione tecnologica, cominciata quando già la Samsung aveva fatto parlare di sè per il nuovo dispositivo Samsung ...

Le lenti che trasformano lo smartphone in un microscopio portatile : Vedere e analizzare i vetrini per microscopio è possibile anche con lo smartphone. È quanto promette SmartMicroOptics, startup nata come spin-off dell’Istituto italiano di tecnologia, che ha sviluppato e prodotto quattro lenti da applicare a telefonini e tablet. Partita con l’intento di offrire gli strumenti per esplorare il mondo microscopico senza dover investire grandi somme e sopportare gli ingombri per una attrezzatura adeguata, la giovane ...

Samsung Galaxy Fold - lo smartphone che si piega : Samsung Electronics ha presentato l’attesissimo Galaxy Fold, il suo primo dispositivo pieghevole che crea una nuova categoria di prodotto. Galaxy Fold presenta il primo display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si piega come la copertina di un libro. Grazie alle sue dimensioni Galaxy Fold introduce un nuovo e potente modo per lavorare in multitasking, guardare video, giocare e altro ancora… Lo smartphone pieghevole, arriverà nei ...

Gigaset GS280 - Neffos X20 e X20 Pro : ecco tre nuovi smartphone Android che vedremo al MWC : Gigaset e TP-Link presentano tre nuovi smartphone Android: ecco tutto ciò che sappiamo su Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro, che saranno in mostra al MWC 2019 di Barcellona. L'articolo Gigaset GS280, Neffos X20 e X20 Pro: ecco tre nuovi smartphone Android che vedremo al MWC proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite : debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l'iPhone X : Huawei P20 Lite, debutta oggi in Italia lo smartphone che sfida l'iPhone X. Il nuovo dispositivo mobile cinese, sarà acquistabile presso le note catene di elettronica

LG V40 ThinQ è lo smartphone top di gamma che dovrà vedersela con le novità del MWC di Barcellona : LG V40 ThinQ è uno smartphone che è stato presentato a ottobre 2018, ma sta facendo solo ora il suo debutto sul mercato europeo (in esclusiva con TIM). Questo significa che gli elementi potenzialmente rivoluzionari al momento della presentazione non sono più tutti tali. Nonostante questo, il V40 ThinQ preserva la capacità di garantire un’esperienza utente di alto livello. Merito di una dotazione hardware capace di reggere un uso quotidiano ...

Ecco lo smartphone che si arrotola al polso : (Foto: Tcl, Cnet) Tra i grandi produttori di smartphone con in cantiere una soluzione a schermo pieghevole non poteva mancare la cinese Tcl, anche se finora i suoi piani al riguardo erano rimasti in secondo piano rispetto agli annunci e alle indiscrezioni di altre aziende. Stando ad alcuni documenti ottenuti da Cnet il colosso orientale starebbe lavorando a diverse alternative provviste di questa tecnologia, tra le quali due tablet, due ...