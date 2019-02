Lazio | Lotito chiama l' esorcista per uscire dalla crisi

Infortuni Lazio - Lotito porta il prete a Formello : Infortuni Lazio, Lotito “scongiura” la malasorte – Il periodo della Lazio non è certo dei migliori. Mister Inzaghi sta attraversando quello che è forse il suo momento peggio alla guida dei biancocelesti, tra Infortuni che decimano la rosa e i risultati che stentano ad arrivare. I capitolini sono si in corsa per un posto in […] L'articolo Infortuni Lazio, Lotito porta il prete a Formello proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Lazio falcidiata da infortuni e sfortuna? Lotito prova con la “tattica dell’esorcista” : Lazio, l’ultima idea di Claudio Lotito per contrastare i tanti infortuni è stata quella di appellarsi a qualcosa di ultraterreno La Lazio di Claudio Lotito sta vivendo un momento non certo positivo della sua stagione, sopratutto dal punto di vista degli infortuni che hanno di conseguenza condizionato i risultati in campo. Il patron laziale, stando al Messaggero, avrebbe individuato una strada per tentare di porre fine alla sfortuna ...

Lotito - c'è una Lazio da esorcizzare contro infortuni e sconfitte : Il periodo non è certo dei migliori: sconfitte e infortuni che non conoscono sosta. La Dea bendata sembra aver voltato le spalle alla Lazio. Ecco che allora Lotito ha deciso di far benedire i campi di ...

Stadio Lazio - tutto fermo : 'Lotito non ha presentato alcuna proposta' : Il Corriere dello Sport ha intervistato l'assessore dell'urbanistica di Roma Capitale Montuori, che ha lasciato aperta ogni possibilità, pur escludendo di fatto novità: 'La possibilità esiste, non c'...

Claudio Lotito - la retata del pm sulla maxitruffa delle multe : sequestrati 26mila euro al patron della Lazio : Sono 197 gli indagati dalla procura di Roma per un giro di multe cancellate. Tra questi c'è il presidente della Lazio Claudio Lotito indagato per concorso in falso e truffa, l'ex responsabile e altri tre dipendenti del Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale che si occupa delle sanzioni e d

Lazio - Lotito tra gli indagati per le multe cancellate illegalmente a Roma : C'è anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, tra gli indagati dalla Procura di Roma nella maxi-indagine su un giro di multe cancellate nella Capitale. Il numero uno biancoceleste è indagato per ...

Multe cancellate - indagato il presidente della Lazio Claudio Lotito : Il presidente della Ss Lazio, Claudio Lotito, è indagato per concorso in falso e truffa dalla Procura di Roma nell'ambito di una indagine su un presunto giro di Multe illegalmente cancellate. L'...

Lazio - Lotito non molla sul prezzo. Durmisi-Celta : frenata : Riza Durmisi. LaPresse Riza Durmisi. LaPresse frenata del Celta Vigo per Riza Durmisi. La trattativa era nata sulla base del prestito con obbligo di riscatto ma si è incagliata sulla valutazione ...

Lazio-Zappacosta - frenata di Lotito. Si chiude per Wesley : LAZIO ZAPPACOSTA, frenata biancoceleste – Se siano solo parole di circostanza o la reale intenzione della Lazio lo sapremo solamente a calciomercato concluso. I biancocelesti, forti da qualche tempo sul laterale del Chelsea ed ex Torino Zappacosta, avrebbero attuato una forte frenata per il terzino che ha anche vestito la maglia della Nazionale azzurra. Tare […] L'articolo Lazio-Zappacosta, frenata di Lotito. Si chiude per Wesley proviene ...

Calciomercato Lazio - interesse Roma per Badelj : Lotito dice no : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, interesse Roma per Badelj: Lotito dice no proviene da ...

Calciomercato Lazio - Lotito risponde così su Zappacosta : “Zappacosta? Il mercato non è fatto dalla collezione di figurine. Se mi piace? Io mi domando se è funzionale e necessario”. Sono le importanti dichiarazioni sul mercato da parte del presidente della Lazio, Claudio Lotito, intercettato davanti Palazzo Chigi. “Queste valutazioni non le fa il presidente – replica il patron biancoceleste – il presidente è il pater familias che sente e ascolta le persone. Ho un ...

Stadio della Lazio - Lotito : “Lo voglio in un posto raggiungibile” : Stadio della Lazio – “Il ministro Matteo Salvini ha detto che cercheranno di agevolare il pi possibile la costruzione di stadi aperti h24 sette giorni su sette ed è quello che ho sempre detto io”. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare di Stadio. Lo fa in un audio trasmesso da Radio Radio. “La legge – continua- […] L'articolo Stadio della Lazio, Lotito: “Lo voglio in un posto ...

Lotito - 'Milinkovic-Savic via per 160 milioni se...' / Calciomercato - Presidente della Lazio lancia un segnale : Claudio Lotito torna a parlare di Sergej Milinkovic-Savic e lo fa senza mezze misure citando un'offerta di 160 milioni di euro dell'estate scorsa

Scontri Lazio - Lotito : pseudo-tifosi : 16.03 "Io rispondo dei comportamenti della società, non dei singoli comportamenti di pseudo-tifosi. Come ha detto il ministro Salvini la responsabilità è personale". Così il presidente della Lazio,Lotito, dopo gli Scontri della scorsa notte tra ultras e forze dell'ordine in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della fondazione del club biancocelste. "Tifosi sono quelli che partecipano in modo appassionato alla vita della squadra ...