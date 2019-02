Forse l’Europa non si salva. Trump un volgare oppositore però…

biancaclemente

(Di domenica 24 febbraio 2019) Romano Prodi a Napoli per difendere l’EuropailsitodibiancasdrÈ chiaro che sono ancora molti gli intellettuali esperti che tifano perunita. Ed è anche chiaro che come sostiene Romano Prodi questa Europa unita a 28 fa molta paura all’America diPerò proprio questa Europa a 28 porta in sé i germi dell’autosfaldamento. Così come ha in sé i punti forti della coesione.È pericoloso e non conviene uscire dalunita. Lo sa bene il Regno Unito – ha detto Romano Prodi a Napoli, intervistato oggi 23 febbraio, dal giornalista A. Barbarano al convegno organizzato dall’associazione Il Sabato delle idee diretta da Marcotore.Prima il Regno Unito era unito sulla “Brexit” edivisa, ora il Regno Unito è diviso e in difficoltà mentreè molto più unita e consapevolePerò l’onorevole Prodi glissa sul fatto che le ...