Cade dal tetto per una raffica di vento e travolge il figlio di 14 anni che muore sul

Forte vento : Cade dal tetto - muore figlio : 20.18 Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Forte vento. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 6 metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. E' accaduto a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Dramma in casa - cornice si stacca dal muro e Cade : Adrian ucciso dalle schegge di vetro a 4 anni : Il piccolo Adrian stva giocando con le sorelline quando la cornice con una foto di famiglia affissa alla parete si è improvvisamente staccata dal muro dell'abitazione cadendo a terra. Nello schianto il vetro si è frantumato in mille pezzi uno dei quali ha colpito all'addome il bimbo uccidendolo.Continua a leggere

Belen sbrocca col paparazzo e gli dà un buffetto sulla guancia. Ma dal nervoso rischia di Cadere a terra : Si torna a parlare della stupenda Belen Rodriguez. È la settimana della moda a Milano e lei non può non mostarre le sue lunghe gambe e le sue forme da urlo. Peccato, però, che coi paparazzi non abbia proprio un bel rapporto. E anche questa volta è finita col litigarci e col tirargli un buffetto sulla guancia.Ma facciamo un passo indietro. Ieri mattina Belen è uscita di casa per andare alla sfilata di Alberta Ferretti, tutto bello, tutto glamour, ...

Genova - operaio inciampa e Cade dal tetto di un capannone dell’ex Piaggio. E’ in fin di vita : Il lavoratore stava camminando sul tetto di un capannone dell'ex Piaggio, ora in uno a una ditta di impiantistica, quando è precipitato in un lucernaio facendo un volo di sei metri.Continua a leggere

Ariana Grande come i Beatles coi tre singoli di Thank U - Next sul podio e non acCadeva dal 1964! : Dopo aver infranto il record di album dal debutto migliore di sempre sulle piattaforme streaming per un'artista donna, Ariana Grande fa anche la storia della Billboard Hot 100, la classifica dei singoli. La popstar occupa contemporaneamente il primo, secondo e terzo posto della classifica, dominando l'intero podio dei brani più scaricati e ascoltati in streaming: ancora una volta, infatti, per la quarta settimana di seguito 7 Rings guida la ...

Tifoso Cade dalla ringhiera durante la partita - trasferimento a Bari in ambulanza : nessun danno irreparabile : Buone notizie per Nicola, il Tifoso del Bari che domenica scorsa è precipitato dagli spalti mentre esultava per il gol della sua squadra del cuore. Proprio in queste ore, infatti, dalla terapia ...

Cast e personaggi di The Umbrella ACademy - la serie Netflix dal fumetto dell’ex dei My Chemical Romance : Cast e personaggi di The Umbrella Academy sono su Netflix a partire dal 15 febbraio. La serie è basata sull'omonimo fumetto cult scritto da Gerard Way, ex frontman dei My Chemical Romance e racconta la storia di una bizzarra famiglia di supereroi. In realtà la vicenda inizia nel 1989 quando 43 donne in tutto il mondo partoriscono improvvisamente lo stesso giorno. Peccato che nessuna di loro fosse incinta. L'eccentrico miliardario Sir Reginald ...

The Umbrella ACademy - la serie tratta dal fumetto di Gerard Way su Netflix : The Umbrella Academy ci siamo: c’era molta attesa per la nuova serie tratta dall’omonimo fumetto e Netflix al Brazil ComicCon ha annunciato che sarà a disposizione per tutti i fan dal 15 febbraio 2019. Il tempo è arrivato e le dieci puntate della prima stagione (girate a Toronto) sono a disposizione. The Umbrella Academy, il fumetto e il cast Vincitore del più importante riconoscimento internazionale dedicato ai fumetti, il premio ...

Tifoso del Bari Cade dalla ringhiera a Locri - il fratello : 'In corso accertamenti. Non c'è niente da ridere' : Si sporge troppo esultando per il gol del Bari e cade giù dalla ringhiera dello stadio di Locri . Nicola, dello 'il pelato' negli ambienti del tifo biancorosso, è giunto all'ospedale di Reggio ...