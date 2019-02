Aosta | è morta Mihaela Cheli | si era lanciata dal terzo piano per sfuggire a un incendio

fanpage

: #Incendio in mansarda, morta una giovane Il ragazzo ha riportato un politrauma ed è ricoverato all'ospedale di Aosta - Statoquotidiano : #Incendio in mansarda, morta una giovane Il ragazzo ha riportato un politrauma ed è ricoverato all'ospedale di Aosta - ninda1952 : RT @ultimenotizie: E' morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21 enne, residente a #Chiavari, che nella notte tra venerdì e sabato si… - maruzzella218 : RT @ultimenotizie: E' morta all'ospedale di Aosta Mihaela Cheli, la 21 enne, residente a #Chiavari, che nella notte tra venerdì e sabato si… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) E'all'ospedale di, la 21enne ligure che perad unsi èdaldell'edificio dove si trovava in vacanza col fidanzato e un amico, facendo un volo di 10 metri. I suoi organi verranno donati. Intanto, continuano le indagini per capire come sia scoppiato il rogo.