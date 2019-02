Una scarpa rotta sta facendo parlare dei problemi del basket dei college americani

La preoccupante esplosione di Una scarpa Nike durante una partita di basket : La scarpa è 'esplosa' sotto il peso dei suoi cento chili. E ora l'America è con il fiato sospeso. Da Obama a LeBron, sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento per Zion Williamson , il ...

La preoccupante esplosione di Una scarpa Nike durante una partita di basket : La scarpa è "esplosa" sotto il peso dei suoi cento chili. E ora l'America è con il fiato sospeso. Da Obama a LeBron, sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento per Zion Williamson, il fenomeno della Ncaa che ieri sera, durante il match tra Duke e North Carolina, è stato tradito dalla suola di una scarpa: dopo appena 36 secondi di gioco, Williamson ha perso l'appoggio a causa della scarpa sinistra, la cui suola è saltata, finendo per ...

Una scarpa rotta affossa la Nike : Il palcoscenico era perfetto: gli spalti del campo di basket dell'Università della Carolina del nord gremiti all'inverosimile. In tribuna l'ex-presidente Barack Obama e il regista Spike Lee. Presenti, ...

Gli esplode Una scarpa in campo : l'incredibile infortunio di Zion Williamson : Un infortunio decisamente insolito, causato dall'esplosione della scarpa, quello capitato a Zion Williamson, giovane stella del basket americano universitario, durante la sfida tra Duke e North Carolina.La partita del giovane talento di Duke, uno dei prospetti più interessanti in ottica Nba, è durata solo 33 secondi, giusto il tempo di un palleggio nell'aria avversaria e di un repentino cambio di direZione. Da lì, il disastro: la scarpa sinistra ...

Valdagno. Panda precipita in Una scarpata morta Maria Grazia Desinan : Tragedia della strada a Valdagno, l’ennesima in provincia di Vicenza. Una Fiat Panda è uscita fuori strada e per Maria

Vicenza - tragico incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta Una donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Maltempo - finisce in Una scarpata per la neve : un morto nel pavese : Incidente stradale mortale stasera alle 20.30 sulla strada provinciale 134, nei pressi di Montù Beccaria, nell’Oltrepò pavese. Un uomo di 53 anni abitante a Cava Manara, in provincia di Pavia, ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Panda, a causa del manto stradale innevato ed è uscito fuori strada finendo in una scarpata. Il conducente è morto sul colpo. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco di Broni e dal personale ...

Sardegna - perde il controllo dell’auto e finisce in Una scarpata : morto sacerdote : Don Giordano Podda, sacerdote di 59 anni, era a bordo della sua Ford Fiesta quando ha perso il controllo dell'auto che, dopo aver divelto il guardrail, è finita in una scarpata. L’incidente mortale è avvenuto a Villasalto, nel Sud Sardegna. L’allarme è stato lanciato stamane, ma per il religioso era già troppo tardi.Continua a leggere

Bovino cade in Una scarpata a Ragusa : salvato : I vigili del fuoco stamattina hanno recuperato con il supporto di un elicottero un Bovino caduto in una scarpata in contrada Scianna Caporale a Ragusa

Auto precipita in Una scarpata - i feriti non sono gravi Cronaca del Nord Ovest : Terribile incidente stradale, stamattina a Ciotti superiore, frazione di Perrero, in Val Germanasca. Un'Auto con a bordo due persone è finita in una scarpata, precipitando per una ventina di metri. ...

Teramo - ritrovato in Una scarpata il corpo di un 28enne scomparso nel 2014 : vicino all’ultima cella agganciata dal telefono : Il cadavere di un ragazzo scomparso nel 2014 è stato ritrovato ieri nel teramano, non lontano dall’ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare. Lo scheletro è stato scoperto in una scarpata nelle campagne della frazione di Terrabianca di Tortoreto, seduto al posto di guida di una Nissan Micra. A bordo della stessa auto, che era nascosta tra un canneto, nell’agosto di quattro anni fa Daniele Taddei, 28enne di ...

Violentata e uccisa a 3 anni - il suo corpicino straziato ritrovato in Una scarpata : Una bambina di tre anni è stata Violentata e uccisa ad Abbottabad, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Lo riferiscono i media locali. Secondo la polizia, la bimba di nome Faryal era scomparsa martedì alle 14 (ora locale) dalla sua casa. Secondo la ricostruzione di un agente di polizia, Muhammad Ijaz, la piccola, di nome Faryal, sarebbe “morta a causa della paura e del dolore” in seguito alla violenza ...

Orrore in Pakistan - bambina di tre anni stuprata e uccisa : il corpo ritrovato in Una scarpata : stuprata e uccisa a tre anni. Difficile dire altro. La cronaca racconta che si chiamava Faryal e che il corpicino martoriato è stato ritrovato in una scarpata vicina al villaggio dove abitava, in Pakistan, dopo che i genitori ne avevano denunciato la ...

