Bari | mercantile turco si arena sui frangiflutti a causa del mare mosso | un ferito

Blastingnews

: Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale di #Bari spinta dalle raffiche di vento e dalla mareggiata… - Agenzia_Ansa : Una nave mercantile turca si è arenata sul litorale di #Bari spinta dalle raffiche di vento e dalla mareggiata… - guardiacostiera : Mercantile turco EFE MURAT incagliato da questa mattina davanti alla costa di #Bari. Sul posto un rimorchiatore e 2… - repubblica : Maltempo, a Bari un mercantile alla deriva s'incaglia a pochi metri dalla spiaggia: a bordo 15 persone [news aggior… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) In queste ore era atteso un peggioramento delle condizioni meteo in Puglia, così come lungo tutto il litorale adriatico. E puntuali infatti sono arrivate fortissime raffiche di vento, che stannondo non pochi disagi. Questa mattina, la naveturca Efe Murat, con a bordo 15 persone, diretta da Ortona in Turchia, si è appoggiata sui, davanti alla nota spiaggia di "Pane e Pomodoro". L'enorme natante è stato trascinato lì dall'imponente forza delle onde e solo ihanno impedito che la nave potessersi addirittura sulla spiaggia (la nave è infatti in galleggiamento). Tanti ovviamente i commenti di stupore da parte della gente, che hanno visto la nave quasi in città. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Per dovere di cronaca e completezza di informazione, riportiamo la notizia che l'equipaggio della nave sta bene, ci sarebbe soltanto un ...