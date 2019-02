A Hollywood ultimi preparativi per la notte degli Oscar

ilfogliettone

(Di sabato 23 febbraio 2019) Ada 24 ore dalla serata più attesa dal mondo del cinema, la. Si finiscono di dipingere le scenografie, si sistema il red carpet su cui domenicasfileranno decine e decine di star prima di accomodarsi nel Chinese Theatre e sapere se avranno l'onore di ricevere l', la statuetta d'oro a 24 carati, alta 34 centimetri e dal peso di quasi 4 chili sogno di ogni attore.La cerimonia quest'anno non avrà un presentatore e si teme possa essere un flop televisivo peggio del solito, visto che gli ascoltatori neglianni sono perennemente in calo. I film restano in ogni caso i protagonisti. La sfida quest'anno sembra essere fra "La favorita" di Yorgos Lanthimos e "Roma" di Alfonso Cuaron. Ma sono tanti i rivali agguerriti: "Star is born" con la performance di Lady Gaga, "Bohemian Rhapsody", biopic sui Queen con Remy Malek e "Black ...