A furia di ma e di se | non cambieremo nulla

Belen diventa una furia : "Non ti sto facendo vedere due tette" : Si torna a parlare di Belen Rodriguez e delle sue forme da urlo. La showgirl argentina non è una novità che le sfoggi con parecchio orgoglio. E fa pure bene. E non è nemmeno una novità che in rete ...

furia Wanda sui social : 'Icardi non gioca senza fascia? Ca***te' : La signora Icardi si è resa protagonista di una nuova sFuriata social, questa volta contro la Gazzetta della Sport, che nella sua versione online racconta un retroscena secondo il quale la coppia ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : 'Che roba è. Non bastavano le offese in vita?' : Parole pesantissime su Io sono Mia , la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia , dove premette: 'Non ...

Mia Martini - furia di Giancarlo Dotto contro Io sono Mia : "Che roba è. Non bastavano le offese in vita?" : Parole pesantissime su Io sono Mia, la fiction dedicata a Mia Martini che ha sbancato in termini di share su Rai 1. Parole pesantissime firmate da Giancarlo Dotto per Dagospia, dove premette: "Non si può raccontare di anime ferite a meno che tu non sia ferito quanto loro. Nelle due ore circa di Io s

"Non si fa così" : Giorgia Meloni si infuria coi giornalisti e impreca in diretta tv : Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana: "Non ha pronunciato una bestemmia, se l’avessi sentita sarei doverosamente...

Sanremo - polemiche sul sistema di voto - la furia di Ultimo : 'Non fate spendere soldi' : Il Festival di Sanremo è piombato al centro di una bufera mediatica a causa del sistema di voto adoperato; questo celerebbe delle irregolarità secondo molti. Uno tra gli artisti ad essere maggiormente adirati a causa del regolamento di Sanremo è Ultimo. Il cantante, infatti, sarebbe dovuto essere il vincitore della sessantanovesima edizione del Festival secondo il giudizio espresso dal pubblico. In sala stampa, però, giurati e giornalisti hanno ...

“Non si fa così”. Giorgia Meloni si infuria coi giornalisti e impreca in diretta tv : Il candidato del centrodestra, nonché esponente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, sta per vincere le elezioni regionali in Abruzzo e Giorgia Meloni si presenta davanti ai giornalisti e ai microfoni delle tv per le prime dichiarazioni. A un certo punto, però, la leader di FdI viene interrotta dalla domanda di un cronista, si arrabbia e si lascia scappare una bestemmia. L’episodio è stato colto, tra gli altri, dalla maratona di ...

“Non si fa così”. Giorgia Meloni si infuria coi giornalisti e bestemmia in diretta tv : Il candidato del centrodestra, nonché esponente di Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, sta per vincere le elezioni regionali in Abruzzo e Giorgia Meloni si presenta davanti ai giornalisti e ai microfoni delle tv per le prime dichiarazioni. A un certo punto, però, la leader di FdI viene interrotta dalla domanda di un cronista, si arrabbia e si lascia scappare una bestemmia. L’episodio è stato colto, tra gli altri, dalla maratona di ...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : «Non ci meritiamo anche questo». Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora, che segnalano...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : 'Non ci meritiamo anche questo'. Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora , che segnalano ...

Sanremo 2019 - Bisio - Baglioni e la gag con le pernacchie. Il web s'infuria : «Non ci meritiamo anche questo». Stoccata di Selvaggia Lucarelli : Claudio Baglioni e Claudio Bisio aprono la seconda serata di Sanremo 2019 con una gag. Bisio insegna a Baglioni a mettere la punteggiatura nelle sue canzoni. Una punteggiatura sonora, che segnalano...

Sanremo 2019 - Rita Dalla Chiesa a Storie italiane è una furia contro Baglioni : "Una cosa non appropriata" : Durante la prima serata di Sanremo Claudio Baglioni ha ricordato Fabrizio Frizzi. Il direttore artistico ha rivelato che avrebbe voluto Frizzi sul palco con lui nella scorsa edizione. Rita Dalla Chiesa, ospite a Storie italiane, ha criticato le parole di Baglioni. Secondo l'ex compagna del conduttor

Ecco perché Ariana Grande si è tatuata “griglia a carbone” e ha fatto infuriare i fan (asiatici e non) : Non c'è pace per Ariana Grande negli ultimi mesi: dopo i lutti subìti, i fidanzati lasciati e le polemiche per il presunto plagio di 7 Rings, la popstar è finita anche nel mirino dei fan giapponesi, ma non solo, per un motivo apparentemente futile, che però le ha procurato critiche veementi. Nel tentativo di tatuarsi il titolo del suo ultimo singolo che ha debuttato in vetta alla classifica Billboard, 7 Rings, la popstar si è fatta incidere ...

Fedez - le sue felpe in omaggio sono in vendita su Ebay a 12mila euro e lui si infuria : “Non compratele” : Le felpe della capsule collection “design by The Ferragnez” sono arrivate a costare fino a 12.800 euro su Ebay. Peccato che fossero gratis, perché sono un omaggio che Fedez ha voluto fare ai suoi fan che acquistavano il suo nuovo disco Paranoia Airlines, assieme ad altri prodotti di Diesel come magliette, cappellini e tazze, tutti in edizione limitata. Ovviamente questi capi sono diventati subito oggetto del desiderio di moltissimi ...