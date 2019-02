Maestro Foligno: era per l'integrazione

: Il maestro di foligno mandava il bambino nero nell’angolo additandolo come brutto. Per difendersi ha detto:”era un… - lucatelese : Il maestro di foligno mandava il bambino nero nell’angolo additandolo come brutto. Per difendersi ha detto:”era un… - marcofurfaro : “I compagni mi hanno difeso. Poi al maestro hanno detto ‘Noi siamo uguali, noi siamo come lui'”. Questo il… - Tommasolabate : Voglio fare anche io “un esperimento sociale”. Voglio vedere nelle risposte a questo tweet la faccia delle persone… -

Ilche ha additato un bimbo di colore, dicendo alla classe "guardate quanto è brutto" parla di "malinteso" e chiede scusa ai genitori dell'alunno coinvolto e a quelli dell'intera classe L'insegnante,di una scuola del Folignate,spiega l'accaduto,tramite il suo legale,affermando che si è trattato di "un'attività per l'finalizzata a far prendere coscienza agli studenti del concetto di differenza razziale e di discriminazione". Intanto il Miur ha annunciato la sua sospensione in via cautelare.(Di venerdì 22 febbraio 2019)