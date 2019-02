L' indice delle società immobiliari in Italia è in territorio positivo | +1 | 09% | | exploit

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle aziende sanitarie - +0 - 53% - - seduta effervescente per Pierrel : Senza grandi spunti rialzisti il comparto sanitario italiano , che naviga attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il comparto sanitario dell'Area Euro , che mostra un progresso moderato. Il ...

Si muove in territorio positivo l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 56% - - corre Recordati : corre il comparto sanitario italiano che allunga rispetto all'andamento piatto del comparto sanitario dell'Area Euro e mostra un guadagno di 2.404,2 punti sui livelli della chiusura di ieri a quota ...

Exploit dell'indice delle società High Tech italiane - +3 - 38% - : Si muove a passi da gigante il comparto tecnologico a Milano che fa anche meglio dell' indice tecnologico dell'Area Euro , con un guadagno di 1.799,8 punti dopo che ieri ha archiviato la giornata a ...

In rosso l'indice delle società High Tech italiane - -1 - 02% - - seduta depressa per STMicroelectronics : Si muove in territorio negativo il comparto tecnologico a Milano , che è peggiore dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 52.507,7 in calo dell'1,02%, ...

Andamento negativo per l'indice delle aziende sanitarie - -1 - 14% - - in forte calo Recordati : Seduta in ribasso per il comparto sanitario italiano , preannunciato dall'Andamento debole del comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a quota 152.771,3, ...

In flessione l'indice delle società assicurative - -0 - 84% - - movimento in ribasso per Generali Assicurazioni : Giornata in scivolata per il settore assicurativo italiano , che si muove peggio dell'andamento sulla parità del comparto assicurativo dell'Area Euro . Il FTSE Italia Insurance ha aperto a quota 15.

Brillante l'indice delle aziende sanitarie - +1 - 53% - - slancio per Molmed : Preme sull'acceleratore il comparto sanitario italiano , mentre mostra un andamento in lieve rialzo il comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care ha aperto a quota 151.447,8 con un ...

Debole l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 59% - : Movimento fiacco per il comparto tecnologico a Milano , che avvia la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con l' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha iniziato a trattare ...

Seduta Euforica per l'indice delle società High Tech italiane - +2 - 32% - - corre Exprivia : Andamento brillante per il comparto tecnologico a Milano , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 53.311,3,...

Andamento sostenuto per l'indice delle società High Tech italiane - +7 - 71% - - notevole balzo in avanti per STMicroelectronics : Rally per il comparto tecnologico a Milano , anticipato dall'ottima performance dell' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a quota 48.423,9 e sta trattando a 52.156,...

Calo per l'indice delle società High Tech italiane - -0 - 74% - : Il comparto tecnologico a Milano prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l' indice tecnologico dell'Area Euro . Il FTSE Italia Technology ha aperto a 47.174,5, in ...

Prevalgono le vendite per l'indice delle aziende sanitarie - -0 - 76% - - seduta depressa per Amplifon : Movimento in ribasso per il comparto sanitario italiano , nonostante l'intonazione cauta evidenziata dal comparto sanitario dell'Area Euro . Il FTSE Italia Health Care ha avviato la seduta a 148.782,8,...