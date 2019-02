agi

: La preoccupante esplosione di una scarpa Nike durante una partita di basket - Agenzia_Italia : La preoccupante esplosione di una scarpa Nike durante una partita di basket -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Laè "esplosa" sotto il peso dei suoi cento chili. E ora l'America è con il fiato sospeso. Da Obama a LeBron, sono arrivati centinaia di messaggi di incoraggiamento per Zion Williamson, il fenomeno della Ncaa che ieri sera,il match tra Duke e North Carolina, è stato tradito dalla suola di una: dopo appena 36 secondi di gioco, Williamson ha perso l'appoggio a causa dellasinistra, la cui suola è saltata, finendo per allungarsi sul parquet in modo insolito e stirarsi il ginocchio destro.Uscito dolorante, non è più rientrato. L'erede di LeBron rischia di restare fuori a lungo, proprio alla vigilia della fase decisiva per l'assegnazione del titolo universitario e del draft Nba in cui parte al numero uno. Brutto colpo d'immagine anche per la, sponsor tecnico del torneo. Sui social sono arrivati messaggi d'affetto, a cominciare dall'ex presidente degli ...