Fratelli di Crozza | diretta

blogo

: RT @fratellicrozza: #FratelliDiCrozza è anche su Dplay! ?? - myo75ho : RT @fratellicrozza: #FratelliDiCrozza è anche su Dplay! ?? - fratellicrozza : #FratelliDiCrozza è anche su Dplay! ?? - Gloriamonaco : E dopo 2 artigianali 'Cimina', a casa. Piedi per aria, otto e mezzo in attesa di Fratelli di Crozza. E sto! -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Sta per iniziare la prima puntata del nuovo ciclo didi, il one man show del venerdì sera di Nove. Seguite lasu Tvblog!di, anticipazioni puntata 22 febbraio 2019 Dopo il successo di ascolti registrato con l’ultima stagione con una media del 5,4% di share, Mauriziotorna in prima serata e indagli studi di Milano condi, da stasera alle 21:25 sul Nove (canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando). Tvblog seguirà la prima puntata in liveblogging.Al centro della prima puntata, come sempre, la stretta attualità politica e sociale. Dopo i nuovi personaggi anticipati nelle scorse settimane e divenuti subito virali in rete: da Carlo Calenda e il suo progetto “Siamo Europei”, al profeta del talk show Alberto Forchielli fino alla ‘psicobanalisi’ di Massimo Recalcati, quali saranno le maschere ...