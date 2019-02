Francesca Cipriani a Pomerggio Cinque mette in imbarazzo la D’Urso

people24.myblog

(Di venerdì 22 febbraio 2019)si è presentata in studio a “Pomeriggio 5” affermando di essere stata fermata prima di entrare in studio dalla security di Mediaset perché vestita in maniera poco appropriata al salotto di Canale 5, infatti, ha scelto di sfoggiare davanti alle telecamere un body nero sotto ad un vestito retato a maglie larghissime, che ha lasciato ben poco all’immaginazione del pubblico a casa. Per la messa in onda, allaè stato quindi consegnato un pareo da avvolgere in vita per coprire i fianchi sin troppo in vista. “Ero troppo nuda, mi hanno censurata. Mi hanno bloccato le guardie di Mediaset, mi hanno detto che non potevo entrare a quest’ora con questo abito!” ha commentato la soubrette che irrefrenabile ha deciso poi di alzarsi dalla poltrona e di sventolare la stola di pizzo per mostrare a tutti il suo outfit originario al grido di “Viva la ...