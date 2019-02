Salvini | negli accordi previsto taglio 1 miliardo di opere | progetto prosegue

Salvini negli Usa a fine febbraio : l'obiettivo è incontrare Trump : Non solo Putin ma anche Trump. E così il 27 e 28 febbraio Matteo Salvini sarà a Washington. l'obiettivo è incontrare The Donald e non solo per un selfie. Il sottosegretario leghista agli Esteri, ...

Razzismo negli stadi - Giorgetti sconfessa Salvini : 'Sì alla sospensione delle partite' : "Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport", ...

Ora che succederà negli stadi? Conteranno le norme vigenti o le parole di Salvini? : Il corto circuito con le forze dell’ordine E adesso che succederà? Se dovessero scoppiare incidenti tra tifoserie contrapposte, magari a Genova per Genoa-Milan (che si giocherà lunedi 21 gennaio)? O se dovessero partire cori razzisti dagli spalti (Milan-Napoli, 26 gennaio)? Se infine gruppi ultrà “ospiti” si dovessero lasciare andare a scorribande e a devastazioni cosa succederà? Cosa succederà se il primo cattivo esempio arriva dal ...

Calcio - Salvini : 'No a divieto trasferte - favorevole a camere di sicurezza negli stadi' : Alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, di rappresentati delle forze dell'ordine e del mondo del Calcio, si è svolta a Roma la...

Violenza negli stadi - vertice con Salvini. «Sradicheremo i teppisti» : ... convocata dal vicepremier d'intesa col sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti, sono intervenuti anche il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni, ...

Violenza ultrà negli stadi - Salvini : «No stop partite per cori razzisti» : «Ogni settimana ci sono 12 milioni di tifosi che seguono gli eventi sportivi e 6mila teppisti, da non confondere con i tifosi che sono il 99%. L'obiettivo è sradicare la Violenza con...

Salvini arrabbiato : «Voglio le celle negli stadi. Supercoppa? Non guardo una gara tra veli e burqa» : Il ministro degli interni, Matteo Salvini, al termine del vertice sulla sicurezza espone tutte le sue preoccupazioni sul mondo del calcio

Matteo Salvini - violenza negli stadi : 'Cori razzisti - non si fermano le partite. Pugno di ferro coi violenti' : Quindi sul tema delle trasferte si è espresso Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport: 'Non è vietando le trasferte dei tifosi che si risolve il ...

Violenza negli stadi - Salvini : «Il calcio è uno sport sempre più sano» : Il ministro dell'Interno ha parlato a margine della riunione straordinaria dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. L'articolo Violenza negli stadi, Salvini: «Il calcio è uno sport sempre più sano» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Violenza negli stadi - Salvini : «Tornino le trasferte - no a stop partite per cori razzisti» : Al termine della riunione straordinaria dell’Osservatorio del Viminale il ministro degli Interni torna a parlare di calcio: «Rischiamo di mettere in mano a pochi il destino di tanti»

Violenza negli stadi - Salvini annuncia i provvedimenti presi dall’Osservatorio Live : Il ministro dell’Interno illustra i provvedimenti presi nel corso della riunione dopo gli scontri del 26 dicembre a Milano

Bongiorno con Salvini : "Si è accettato negli scorsi anni l'ingresso - indiscriminato - di chiunque in Italia" : "Si sta dipingendo la situazione attuale come se l'anomalia fosse il decreto sicurezza. Ma la vera anomalia è quanto succedeva in passato. In maniera fuorviante ed erronea si è accettato negli scorsi anni l'ingresso, indiscriminato, di chiunque in Italia". Interviene così, in un'intervista al Messaggero, il ministro Giulia Bongiorno sulla questione migranti, dopo le proteste dei sindaci sul decreto Salvini e gli appelli ...

Lunedì vertice con Salvini e Giorgetti sulla questione ultrà negli stadi : In una nota, il Viminale informa che il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, d'intesa con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ...