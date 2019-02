Salute | ecco perché bisognerebbe dormire in una stanza fredda

Mauro Checcoli - due volte campione olimpico nell'equitazione - si candida alla presidenza di Sport e Salute : Nata spontaneamente, questa candidatura intende essere una risposta alle parole di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, che ha sempre auspicato ...

Salute - ecco 9 alimenti da non mangiare mai crudi : alcuni vi sorprenderanno : È abbastanza noto che bisogna evitare il consumo di carne e uova crude, eppure ci sono molti altri alimenti che bisogna necessariamente cucinare prima di consumarli e che probabilmente vi sorprenderanno, anche per i loro effetti indesiderati. ecco una lista di 9 alimenti da non mangiare mai crudi. 1. Patate Questo prodotto principale ampiamente consumato sulle tavole di tutto il mondo non dovrebbe mai essere mangiato crudo. mangiare patate crude ...

Dieta del merluzzo : ecco come dimagrire in Salute : La Dieta del merluzzo aiuta a dimagrire in salute. ecco cosa mangiare per perdere peso e le proprietà nutritive del merluzzo. Menù. ecco come funziona

Ambiente e disuguaglianza : chi fa più male alla Salute? OrvietoScienza 2019 - ecco il programma : Dopo le riflessioni su: "Scienza ancora negata" , 2013, , "Scienza e Diritto" , 2014, , fisica astroparticellare ed il valore della ricerca scientifica rispetto a sfide ancora aperte con "Democrito ...

Coldiretti - ecco la black list degli alimenti illegali e dannosi per la Salute - Sky TG24 - : In occasione della presentazione del sesto Rapporto sulle Agromafie, l'associazione presenta il "menù" della criminalità: dagli antipasti al dolce, ecco alcuni esempi di prodotto illegali, pericolosi ...

La qualità del sonno influisce sulla Salute del cuore : ecco cosa hanno scoperto i ricercatori : Dormire bene è salutare per il cuore, e ora gli scienziati hanno individuato il meccanismo grazie al quale questo è possibile. Il segreto sta in un inedito meccanismo molecolare che collega cervello, midollo osseo e vasi sanguigni. Esperimenti effettuati sui cavie dimostrano infatti che un buon sonno ristoratore induce il cervello a produrre un ormone che agisce sul midollo osseo, riducendo il rilascio in circolo di cellule ad azione ...

Arizona pronta a dichiarare il porno una “crisi di Salute pubblica” : ecco perché : L’Arizona si prepara a dichiarare la pornografia una “crisi di salute pubblica“. Una risoluzione in questo senso proposta dai Repubblicani è già stata approvata da una commissione e ora si attende il verdetto della Camera. Lo riferisce il quotidiano Arizona Central, secondo cui il provvedimento aprirebbe la strada a misure restrittive sul porno. “La pornografia perpetua un ambiente sessualmente tossico – scrive nel ...

Ecco la bevanda che aiuta a perdere peso e a bruciare il grasso di fianchi e cosce - portando molti altri benefici per la Salute : perdere peso è possibile solo con una combinazione di attività fisica e di una dieta sana ed equilibrata. Tuttavia, esistono diversi alimenti che possono aiutare nel processo. L’acqua di zenzero è uno dei rimedi naturali utilizzato da centinaia di anni. Lo zenzero è un ingrediente popolare, soprattutto nella cucina asiatica e in quella indiana, ed è stato utilizzato per migliaia di anni per scopi medici grazie alle sue potenti proprietà ...

Dalla demenza ai tumori - ecco quali effetti può avere sulla Salute un pizzico di curcuma al giorno : Un recente studio, condotto dai ricercatori della Monash University di Melbourne, in Australia, e pubblicato su Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, ha svelato che il consumo giornaliero di un singolo grammo di curcuma può portare benefici per la memoria a breve termine. Mark Wahlqvis, uno dei ricercatori, ha dichiarato: “I nostri risultati con la curcuma sono in linea con queste osservazioni, in quanto sembrano influenzare le funzioni ...

La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? La risposta è sì - ecco perché : La mancanza di stimoli culturali nuoce alla Salute? A cercare di rispondere al quesito è ‘Dottoremaeveroche’, il sito di informazione anti-fake news della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, in una scheda a cura del ‘Pensiero Scientifico Editore’. Ebbene: la risposta è positiva, e fra i soggetti più ‘vulnerabili’ ci sono bambini e donne. Esistono studi “che ...

Salute : ritirati lotti contaminati di Gorgonzola dop - ecco i dettagli : Negli ultimi giorni il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcuni lotti del formaggio "Gorgonzola dolce dop", per via della presenza di un batterio pericoloso denominato Listeria...

Sigarette elettroniche - per la Salute del cuore sono dannose tanto quanto quelle tradizionali : ecco gli effetti su infarto - ictus e malattie cardiache : I rischi associati al fumo sono conosciuti ormai da decenni e nel tentativo di smettere, molti fumatori si sono “convertiti” alle Sigarette elettroniche. Quando le e-cig hanno fatto la loro comparsa nei negozi, sono state pubblicizzate come un aiuto per smettere di fumare. Il fumo è la causa numero uno di cancro ai polmoni, quindi il vapore dei liquidi di questi dispositivi elettronici sembra essere più sicuro per i polmoni. Ma le e-cig sono ...

Ecco come l’intestino influenza la nostra Salute mentale : scoperto legame tra microbioma e depressione : Si moltiplicano le scoperte sul ‘potere del microbioma‘. Ora i batteri che ‘abitano‘ nel nostro intestino per la prima volta sono stati associati alla depressione. E questo attraverso le analisi condotte su due diversi gruppi, ciascuno composto da più di 1.000 persone. A mettere in luce il legame tra microbioma e salute mentale è un articolo pubblicato online questa settimana su ‘Nature Microbiology’, da un ...