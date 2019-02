Processo Maugeri | Roberto Formigoni condannato dalla Cassazione - Sky TG24

Formigoni - va in carcere : 5 anni e 10 mesi per il Processo Maugeri-San Raffaele : È stato condannato a 5 anni e 6 mesi , con un leggero sconto di pena per prescrizione, l'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni accusato di corruzione nel processo Maugeri-San ...

Processo Maugeri - pg chiede conferma a 7 anni e mezzo per Formigoni : “Difficile ipotizzare vicenda di pari gravità” : È un “imponente baratto corruttivo” quello che caratterizza il Processo Maugeri-San Raffaele che ha come imputato principale l’ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Per questo il pg della Cassazione Luigi Birritteri nella sua requisitoria in corso alla V sezione penale ha chiesto di confermare la condanna a 7 anni e sei mesi per corruzione nei confronti dell’ex governatore “tenuto conto del suo ruolo e con ...