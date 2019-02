Nba | guai e polemiche per Philadelphia | Embiid gioca l' All Star Game e poi si ferma per

Nba - guai per Indiana : rottura del tendine del quadricipite per Oladipo : Victor Oladipo starà fuori per circa un anno a causa del brutto infortunio nel quale è incappato: tutti i dettagli, problemi seri per Indiana Victor Oladipo ha riscontrato la rottura del tendine del quadricipite della gamba destra. Una batosta per gli Indiana Pacers, dato che la guardia potrebbe star fuori dai 9 ai 12 mesi. Tony Parker e Charles Barkley hanno avuto lo stesso infortunio in carriera, un problema fisico comunque abbastanza ...