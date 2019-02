Milan | Gattuso | Non voglio complimenti E scherza | La formazione la fa

Gattuso : «Non voglio complimenti - questo è il Milan di tutti» : MilanO - " Non voglio complimenti, devo ringraziare solo la squadra che sta facendo cose importanti ". Rino Gattuso, in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo della 25 a giornata di Serie A ...

Gattuso : "Milan al bivio - serve continuità" : 'Questo non è il Milan mio o di Piatek, ma di tutti: dei dirigenti, dei giocatori, dei tifosi'. Lo ha messo in chiaro l'allenatore rossonero Rino Gattuso, sottolineando che l'attaccante polacco ...

Milan - Gattuso : "Con l'Empoli sarà dura. Mia moglie fa la formazione..." : Cielo sereno su Milanello. Un inedito non tanto dal punto di vista climatico, in questo febbraio caldo, quanto da quello del morale: mentre l'Inter è alle prese col caso Icardi e la Juve coi tormenti ...

Milan - Gattuso : 'Con Iachini non si scherza. Paquetà? Fa tutti i ruoli' : La 25ª giornata di Serie A si aprirà, domani, con il match di San Siro tra Milan e Empoli. I rossoneri vogliono proseguire nel cammino verso la Champions, dopo la bella vittoria in casa dell'Atalanta. ...

Milan Empoli - Gennaro Gattuso LIVE in conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Designato anche l'arbitro per l'incontro di domani sera: dirigerà Piero Giacomelli della sezione di Trieste. LE DESIGNAZIONI DELLA 25GIORNATA - di ...

Milan - Gattuso e la squadra "bassa" : compatta - efficace - diversa dagli altri : 'Allenare è un'arte', ha detto Rino Gattuso. Anzi: lo ha scritto nella tesina con cui nel 2014, a Coverciano, conseguì il Master di allenatore di Prima Categoria Uefa Pro . In quel lavoro l'attuale ...

Straripante Piatek il re Mida del Milan di Gattuso : Top Sanabria (Genoa) – sostituisce nel migliore dei modi possibile il centravanti ceduto al Milan. Realizza il goal che dà il “la” alla rimonta genoana. Si butta su ogni pallone come il miglior Piatek. Non poteva esserci sostituto più azzeccato in casa rossoblù. Sorrentino (Chievo) – 41 anni e non sentirli. Gioca una gara da assoluto protagonista: si oppone a un siluro dal limite di Fofana, poi para un rigore a Teodorczyk ...

Milan - l'ex Gandini : 'Gattuso ha recuperato l'orgoglio di giocare per i colori rossoneri' : Umbergo Gandini , ex dirigente del Milan , parla a Sky Sport del momento dei rossoneri: 'Ero con Gattuso durante le vacanze natalizie. La situazione era particolare: era in discussione, i risultati non arrivavano, la squadra aveva perso lo smalto. Lui è ...

Milan - da Calhanoglu 'cuoricino' social a Gattuso : 'Grazie mister' : Rino Gattuso lo ha difeso da critiche e fischi, lo ha coccolato e spronato per mesi, lo ha mandato in campo quando tutti o quasi ne chiedevano l'esclusione dall'undici titolare, si è opposto ...

Milan - ora hai un Calhanoglu in più : 'Grazie Gattuso' : Ora che quella gamba finalmente ha scaricato in porta ciò di cui è capace, per il Calha si aprono scenari decisamente interessanti: Gattuso e il mondo rossonero si attendono inevitabilmente una ...

E' Gattuso l'antico segreto del Milan di successo : Ha rischiato di essere esonerato più volte lui di un qualsiasi allenatore di Zamparini o di Preziosi. Anche quando non aveva senso neppure pensarlo. Ha resistito soltanto perché ogni volta è riuscito ...

Milan - Piatek : “Gattuso è molto importante per me - mi da molta fiducia” : Milan Piatek – Il successo fondamentale sul campo dell’Atalanta ha dato un’importantissima iniezione di fiducia al Milan e ai tifosi rossoneri, lanciando il club allenato da Gattuso verso una rincorsa ai cugini neroazzurri che, ad inizio anno, sembrava improbabile. Al termine della partita sono arrivate anche le parole di uno dei protagonisti in positivo Krzysztof […] L'articolo Milan, Piatek: “Gattuso è molto ...

Milan e quel fenomeno chiamato Piatek - Gattuso : "A Bergamo tre punti importanti" : All'inizio della sua avventura italiana, Piatek sembrava un fenomeno da baraccone da tanto segnava, ma i detrattori sostenevano che presto si sarebbe esaurito. Con il passaggio al Milan e tutti i ...

Milan - Gattuso : "Grandissima partita. E fortunati a segnare al 45'..." : un Rino Gattuso sorridente e soddisfatto. Il suo Milan ha vinto una gara fondamentale contro l'Atalanta per la rincorsa a un posto nella prossima Champions. "Abbiamo fatto una grandissima partita - ...