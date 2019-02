Boschi all' attacco sull' uso politico della giustizia | ' Io lo so cos' è la gogna'

Nasce il Milan Club Montecitorio : Boschi e Galliani uniti dal tifo : Idem Roberto Rossini, pure lui pentastellato, marchigiano di Fano, prima legislatura, che si troverà a fianco di un Maurizio Lupi, veterano della politica, politicamente distante anni luce da lui ma ...

Boschi devastati dal maltempo : sopralluogo a Sappada : La neve, caduta copiosa a Sappada, cerca di celare pietosa i tronchi spezzati, i rami caduti, le radici esposte degli alberi abbattuti dal maltempo di inizio novembre. La desolazione di un paesaggio ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - umiliazione estrema : 'Chiamate loro'. Pd allo sbando : via il simbolo : Per comprendere lo sbando Pd basta fare un viaggio in Abruzzo , dove il partito ha deciso di non schierare il suo simbolo per non danneggiare la corsa del candidato governatore del centrosinistra ...

Maria Elena Boschi sta con Stefania Prestigiacomo : "Dalla Lega insulti sessisti - io ho querelato" : Spacca Forza Italia, ma Stefania Prestigiacomo trova alleati nel Pd. Quando si parla di migranti, il rischio è sempre alto e così è Maria Elena Boschi ad esprimere solidarietà alla deputata azzurra salita a bordo della Sea Watch con grande imbarazzo tra i forzisti e per l'ira di Lega e Fratelli d'It

Da Galliani alla Boschi : nasce il Milan Club Parlamento : nasce il Milan Club Parlamento: sostituisce il Milan Club Montecitorio coinvolgendo deputati e senatori tra cui Galliani e la Boschi. L'articolo Da Galliani alla Boschi: nasce il Milan Club Parlamento è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “Radical chic” : Alessandro Di Battista risponde a Maria Elena Boschi, che nel suo ultimo tweet aveva attaccato il governo Alessandro Di Battista va all’attacco di Maria Elena Boschi. “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti” scrive su Facebook l’esponente del ...

Altro che Italia - l'India fa partire un esperimento di Reddito Universale su 600mila persone. Chi lo dice alla Boschi ed a Tajani? : ... con un tasso di alfabetizzazione del 98% e che recentemente è diventato il primo stato 'Biologico' al mondo, avendo messo al bando anche pesticidi e concimi chimici. Lo stato ha anche un tasso di ...

Allarme incendi Boschivi : Da inizio anno - 77 in Piemonte di cui 10 nel Biellese : "Vista la situazione di perdurante siccità, con precipitazioni che non si prevedono nel breve periodo, tutto il Sistema operativo regionale antincendi boschivi continua a essere allertato sull'intero ...

Boschi contro il RdC - Di Battista : lei partecipa alle cene da 6000 euro : È uno scontro di fuoco quello scatenatosi via social tra Maria Elena Boschi (PD) e Alessandro Di Battista (M5S). La Boschi aveva cominciato attaccando il reddito di cittadinanza e il pentastellato allora ha accusato il membro del Pd di spocchia 'radical chic'. Si è quindi scatenata una diatriba di attacchi e risposte molto aspre, che hanno tirato in ballo anche i "sei mesi stipendiato dal Fatto Quotidiano" di Di Battista e le "cene da 6000 ...

Reddito - scontro social tra Boschi e Di Battista : ‘Io radical chic? Resto contraria’. Lui : ‘Vallo a dire alle cene da 6mila euro’ : “L’atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica”. Così Alessandro Di Battista nel pomeriggio di venerdì aveva commentato il tweet di Maria Elena Boschi in cui evocava il successo de Lo Stato sociale “Una vita in vacanza” per criticare il Reddito di cittadinanza. Un manifesto del referendum contro i poveri che le opposizioni, capitanate proprio da alcuni esponenti del Pd, voglio già lanciare per ...

Alessandro Di Battista insulta Maria Elena Boschi : 'Ti odiano - pensa alle borse - come sei ridotta' : Si guardano l'ombelico, al massimo lo sguardo lo rivolgono solo verso l'ultima borsa di Hermes acquistata per far girare l'economia e appesa nell'armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è che ...