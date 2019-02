Netflix | tutte le novità in arrivo a marzo 2019

Tutte le novità in arrivo a febbraio su Netflix : Nightflyers - prima stagione dal 1° febbraio su Netflix Russian Doll - prima stagione dal 1° febbraio su Netflix Dirty John - prima stagione dal 14 febbraio su Netflix The Umbrella Academy - prima stagione dal 15 febbraio Suburra - seconda stagione dal 22 febbraio su Netflix Chef's Table - sesta stagione dal 22 febbraio su Netflix Velvet Buzzsaw - dal 1° febbraio su Netflix High Flying Bird - dall'8 febbraio su Netflix Non è romantico? - dal 28 febbraio ...

L’aumento dei prezzi di Netflix nel 2019 per tutte le tipologie di abbonamento arriverà anche in Italia? : Il titolo in borsa è esploso, l'entusiasmo dei clienti decisamente calato: l'aumento dei prezzi di Netflix per gli abbonati statunitensi ha fatto salire le quotazioni del titolo in Borsa, ma ha anche fatto storcere il naso a molti utenti che vedranno aumentare il prelievo mensile relativo alla quota di abbonamento al servizio. Per ora la modifica riguarda solo gli utenti statunitensi, ma come nel 2017 è prevedibile che sarà gradualmente ...