Mourinho | «Juve favorita per la Champions | ma può uscire con l' Atletico»

Mourinho - che bordata : "Juventus eliminata? Non sarebbe una sorpresa…" : Mourinho – In vista del match di Champions League tra Atletico e Juve ha parlato Josè Mourinho. Il nemico storico dei bianconeri ha espresso il suo parere sui bianconeri, lo scontro con l'Atletico e sulla Serie A in generale, ai microfoni di TeleRadioStereo.

Juve - il retroscena : Mourinho ti portava Pogba : Con Solskjaer è cambiato tutto per Pogba . Il centrocampista francese è letteralmente rinato da quando Mourinho ha lasciato la panchina del Manchester United : come scrive La Gazzetta dello Sport , Mou avrebbe rispedito volentieri il giocatore alla Juventus. Troppo ingombrante per il tecnico portoghese quell'aurea da campione del mondo sempre più affamato e sicuro di sé.

Aluko - centravanti Juve - attacca Sarri sul Guardian : «Finirà come Mourinho e Conte» : Sarri come Mourinho e Conte Maurizio Sarri rischia di fare la fine di José Mourinho e Antonio Conte. Rottura con lo spogliatoio ed esonero. Solo che Mourinho e Conte almeno un titolo lo avevano vinto prima di rompere con i propri giocatori. La palla di vetro, questa volta, è nelle mani di Eniola Aluko detta Eni. La calciatrice nigerina naturalizzata britannica, attaccante della nazionale inglese, sei anni al Chelsea, è una delle stelle del ...

Moratti : 'CR7-Juve? Avrei fatto un tentativo per Messi. Cantona fu a un passo dall'Inter. Su Ibra e Mourinho...' : La rete al Torino, nel gennaio 2007, ndr,? Una delle più belle nella mia storia di presidente' SU RONALDO - 'Fu l'acquisto che mi presentò al mondo del calcio. Lo facemmo a sorpresa, senza che gli ...

Le notizie del giorno – L'accordo record della Juve ed il retroscena su Mourinho : Le notizie del giorno – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, il club bianconero ha intenzione di continuare la corsa scudetto, nel frattempo arriva una notizia importante per la Vecchia Signora. Il club ed Adidas hanno rinnovato la partnership fino al 30 giugno 2027, nelle casse del club bianconero 408 milioni di euro per 8 stagioni dal 2019-2020 più corrispettivi variabili, L'accordo non comprende invece ...

Juventus - ipotesi Mourinho per il dopo Allegri (RUMORS) : Il rapporto era ormai logoro e l'esonero di José Mourinho non è stato di certo un fulmine a ciel sereno. dopo un avvio di stagione da dimenticare (il peggiore degli ultimi 28 anni) il Manchester United ha deciso di puntare su Ole Gunnar Solskyaer, l'uomo che segnò la rete decisiva nel 1999 nella finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Mourinho percepirà ben trenta milioni di euro da parte del club inglese e potrebbe tornare in ...

Pruzzo scatenato : "la Roma prenda Mourinho! Io e la Juve ci odiamo" : Roberto Pruzzo ha analizzato la crisi della 'sua' Roma, con la posizione di mister Di Francesco che è sempre più in bilico Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato del momento della squadra giallorossa, non certo un periodo di gloria per la squadra guidata da Di Francesco. Ai microfoni del Corriere dello Sport, Pruzzo ha iniziato indicando il possibile successore del tecnico Romanista: "Se dovessero cambiare ...

Quale futuro per Mourinho? Per i bookies Inter possibile e spunta anche Juve : "José, torna a casa!". Non pochi i tifosi dell' Inter che, soprattutto via social, hanno invocato il ritorno di Mourinho in nerazzurro, dopo l'addio traumatico al Manchester United . Suggestione non ...

Esonero Mourinho - al Manchester United 4 mesi di show. Tutti i gesti - dall'orecchio alla Juventus Stadium al mignolo : La mezza stagione vissuta dallo Special One ai Red Devils ha regalato una serie di momenti epici: dalle conferenze stampa all'alba, al gesto del Triplete mostrato ai tifosi di Chelsea e Juventus, per ...

Juventus-Pogba - ora Paratici ci crede : Mourinho scarica il francese : JUVENTUS POGBA- La Juventus si prepara a tentare l'assalto reale e concreto a Paul Pogba. Secondo quanto riportato da "TuttoSport", Paratici proverà l'assalto reale e concreto già dal prossimo mese di gennaio. Un assalto che potrebbe concretizzarsi a causa dei continui malumori tra lo stesso centrocampista francese e Mourinho. Un rapporto mai decollato con costanti […]

Martial-Juve - si può : ma dipende da Mourinho : Ebbene: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport , la permanenza ai Red Devils dipende direttamente da José Mourinho. Cioè? Ci spieghiamo meglio: dovesse decidere di esonerare il tecnico a ...