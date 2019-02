MFW | appuntamento con la moda del White Milano

vanityfair

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Matteomars FirenzeJoshua SandersRacine CarréeGavazzeniAlex MonroeDorateymurHouse of MuamuaMovitraLa fashion week milanese ha ufficialmente alzato il sipario e, come di consueto, tra gli appuntamenti imperdibili di questa settimana non può mancare ilMarketplace e preziosa vetrina per gli oltre 500 brandpresenti, quest’anno la fiera aprirà le sue porte dal 22 al 25 febbraio, tra gli spazi del Tortona Fashion District, dove andranno in scena le proposte più trendy del momento in fatto di abbigliamento e accessori. Tre le aree pensate per quest’anno: Knit Lab, Lounge I Sphere + Beauty e infine Accessories.Quest’ultima area è contrassegnata da un’accurata selezione di quelli che saranno i nuovi talenti del fashion accessories. Dalle scarpe alle cinture passando per borse e occhiali, tanti i nomi presenti tra cui Matteomars Firenze, brand nato nel 2015 ...