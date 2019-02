huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Dopo Giorgetti, anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo 'per ora' - StivalDaniele : RT @HuffPostItalia: Dopo Giorgetti, anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo 'per ora' - SoloCristy : RT @HuffPostItalia: Dopo Giorgetti, anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo 'per ora' - 10261940 : RT @HuffPostItalia: Dopo Giorgetti, anche Tria e Garavaglia escludono una manovra correttiva ma solo 'per ora' -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Tre indizi sono una prova? Nell'arco di pochi giorni tre esponenti del Governo, tra cui il ministro dell'Economia, hanno smentito che ci possa essere unasubito, lasciando tuttavia la porta aperta a un intervento in un futuro non meglio definito. L'ipotesi ha preso a circolarela diffusione dei dati dell'Istat sul Pil, che hanno certificato la recessione tecnica per il 2018 e abbassato le stime di crescita per l'anno in corso. Se il vicepremier Matteo Salvini si è affrettato a smentire categoricamente la possibilità di unaaggiuntiva, d'altra parte sia il ministro dell'Economia, sia il suo vice Massimo, come pure il sottosegretario leghista Giancarlo, sono stati meno perentori, affermando che al momento non è previsto nessun intervento.È "alquanto prematuro esprimersi su un'eventuale"a ...