“Calciatori 2018-2019” | la Panini realizza 5 figurine extra

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Gli appassioni si preparano per la raccolta “Calciatori-2019”, lahato 5destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai momenti più importanti della stagione. Si celebrano soprattutto l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik e Duvan Zapata, altre duesono dedicate all’attaccante della Fiorentina Luis Muriel come “nuovo acquisto” e, in un’unica immagine, all’attaccante Krzysztof Piatek e al centrocampista Lucas Paquetà del Milan come “nuovi diavoli”. Un’ultima di figurina è infine riservata alla vittoria della Juventus nella Supercoppa Italiana in Arabia.L'articolo “Calciatori-2019”, laCalcioWeb.