Torna la Green Week | tour nelle ' fabbriche della sostenibilità'

Golf - Francesco Molinari pronto a Tornare sul green : l’italiano parteciperà al WGC Mexico Championship : Il Golfista italiano parteciperà al torneo messicano insieme a Tiger Woods e Phil Mickelson Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship, primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere ...