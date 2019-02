Roma | gemelline disperse | cessate le ricerche nel Tevere di Sara e Benedetta

Blastingnews

(Di martedì 19 febbraio 2019) Erano e resteranno, forse per sempre, ufficialmente. L'espressione vaga sta a intendere che non c'è più alcun margine di speranza di poter dare almeno una degna sepoltura ai corpicini di due neonate. Dallo scorso 20 dicembre quando aPina Orlando, di 38 anni, uscì di casa la mattina presto con, le suedi neanche quattro mesi, per poi lanciarsi nelda ponte Testaccio, delle piccole non c'è più traccia.La loro scomparsa resta un mistero che incupisce ancor di più un enorme dramma familiare. Il fiume è stato scandagliato palmo a palmo per giorni, ma senza alcun esito. E ora i soccorritori hanno deciso di interrompere le...